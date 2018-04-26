Москва, 26 апреля, 2018, 07:10 — ИА Регнум. Отечественная валюта вместе с другими валютами развивающихся стран 25 апреля находилась под давлением в течение дня. Их негативная динамика была вызвана новым ростом доходности десятилетних американских облигаций выше 3% и снижением нефтяных котировок в первой половине торгов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

ИА REGNUM Рубль

Еще одной причиной слабости рубля против доллара США стали технические факторы: отскок от поддержки 61,36 руб., пробой сопротивления 62,00 руб. Курс доллара восстановился до 62,49 руб., курс евро — до 76,19 руб.

Доходность десялетних американских гособлигаций остается ключевым драйвером для всех бирж. Если 25 апреля она большую часть времени находилась в боковом тренде, то 26 апреля её рост ускорится.

Сегодня, скорее всего, в ходе американских торгов она повысится до 3,07% годовых, что негативно скажется на российской валюте.

Пик налоговых платежей пройден. Минфин РФ 25 апреля аукционы провел, они прошли успешно. Ведомство разметило два выпуска ОФЗ на общую сумму 30 млрд рублей при спросе 98,9 млрд рублей.

На динамику нефти рубль слабо реагирует, поэтому на сегодня он остается без поддержки.

На 26 апреля целевая область для доллара 63,10 руб. Курс евро растет медленно, так как его продают на Форекс на фоне роста доходности американских облигаций. По нему ожидается повышение котировок до 76,45 руб.

Напомним, 25 апреля по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 74 коп. (+1,21%), до 62,36 руб., курс евро — на 53 коп. (+0,07%), до 75,91 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,1 млрд (+4,87%), евро/рубль — 434,6 млн евро (+54,46%).

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