Вашингтон, 26 апреля, 2018, 02:13 — ИА Регнум. Политика Вашингтона в отношении Северной Кореи ведется в правильном направлении, заявил французский президент Эммануэль Макрон, выступая перед американским конгрессом, передает CBS News.

U.S. Embassy France Эммануэль Макрон и Дональд Трамп

В ходе выступления в конгрессе Макрон заявил, что «Франция полностью поддерживает действия США в Северной Корее, добиваясь полной денуклеаризации».

Кроме того, он заявил, обращаясь к американскому коллеге Дональду Трампу, что Франция и США «вместе победят терроризм», а также добьются сворачивания ядерных программ Ирана и Северной Кореи.

По словам Макрона, Вашингтон и Париж «будут действовать вместе от имени планеты».

Напомним, Макрон посетил Вашингтон с трехдневным визитом. В ходе переговоров с Трампом он обсудил такие аспекты международной политики как ядерная программа Ирана, урегулирование ситуации в Сирии, проблемы терроризма.

25 апреля Макрон выступил перед конгрессом с речью, в которой обещал, что Запад не допустит, чтобы у Тегерана появилось ядерное оружие. Кроме того, он поднял тему «возрождения роли США в Парижском климатическом соглашении».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп готовится к встрече с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, который 20 апреля обещал отказаться от дальнейших испытаний ядерного оружия и баллистических ракет. По мнению экспертов, Трамп пытается продемонстрировать Пхеньяну превосходство и готовность к переговорам с позиции силы.

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