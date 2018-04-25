Ереван, 26 апреля, 2018, 00:22 — ИА Регнум. Лидер уличного протестного движения Никол Пашинян на митинге, который состоялся вечером 25 апреля на площади свободы в Ереване, опроверг слухи о том, что якобы Карен Карапетян (врио премьер-министра Армении) решил посредством Москвы свои вопросы, и станет премьер-министром Армении.

Карен Карапетян (слева) на встрече с Самвелом Карапетяном

Как передает корреспондент ИА REGNUM, Пашинян призвал не распространять подобные провокационные слухи.

«Сегодня я встречался с официальными представителями Москвы и получил заверения, что Россия не вмешивается во внутренние дела Армении», — проинформировал Пашинян.

По его словам, есть определенные люди — бизнесмены, которые считают себя соратниками Карена Карапетяна и свою точку зрения пытаются представить, как точку зрения Москвы.

«Я хочу обратится к этим людям с большим уважением. Но примите во внимание, что Республика Армения — не торговый центр, который сдается в аренду. И значит, не суйте свой нос туда, где вы ничего не понимаете. Идите и сдавайте свои помещения, делайте свой бизнес в Москве, Ереване и ваши законные права будут соблюдены. Но не пытайся вдруг обращаться с Республикой Арменией, как к территории, которая сдается в аренду. Это не простится никому», — заявил Пашинян.

В последнее время в Армении распространяются слухи, что председатель группы компаний «Ташир», российский бизнесмен Самвел Карапетян пытается сделать премьер-министром Армении Карена Карапетяна.

Самвел Карапетян владеет в Армении четырьмя торговыми центрами и, скорее всего, Пашинян в своем выступлении предостерегал именно его.

24 апреля пресс-служба правительства Армении распространила информацию о том, что и.о. премьер-министра Карен Карапетян встретился с председателем группы компаний «Ташир», основателем Клуба инвесторов Армении Самвелом Карапетяном.

«Обсуждалась внутриполитическая ситуация в республике, речь шла также о деловом климате Армении и реализуемых в экономической сфере реформах. В этом контексте собеседники обсудили, в частности, ход инвестиционных программ, реализуемых со стороны Клуба инвесторов Армении. Самвел Карапетян заверил, что все стартовавшие программы будут непрерывны», — говорилось в сообщении.