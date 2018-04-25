Ереван, 26 апреля, 2018, 00:45 — ИА Регнум. Встреча представителей оппозиции Армении с российскими дипломатами состоялась в посольстве РФ в Ереване, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ավետիսյան91 Никол Пашинян (в центре)

25 апреля в Ереване состоялась встреча представителей российского посольства в Армении с оппозиционными депутатами Национального Собрания Николом Пашиняном,Араратом Мирзояном и пресс-секретарем партии «Гражданский договор» Тиграном Авиняном.

Участники переговоров обсудили сложившееся в Армении положение и важность диалога оппозиции с действующими властями и другими политическими силами.

«Была выражена надежда на скорейшее возвращение жизни страны в нормальное, спокойное русло», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, 24 апреля в Армении под давлением оппозиции ушел в отставку премьер-министр Серж Саргсян. Временно исполняющим обязанности премьер-министра назначен первый вице-премьер Армении Карен Карапетян.

На фоне продолжающихся протестов армянской оппозиции против Саргсяна Пашинян должен был встретиться с Карапетяном, но переговоры не состоялись.

Читайте подробнее: Власти отказались от переговоров: в Армении возобновляются акции протеста

25 апреля фракция «Елк» в парламенте Армении выдвинула Пашиняна на пост премьер-министра. В этот же день состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и его коллеги из Армении Армена Саркисяна.