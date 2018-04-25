Курск, 25 апреля, 2018, 18:23 — ИА Регнум. В Курске по факту смерти школьника на уроке физкультуры возбуждено уголовное дело. Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Курской области, ребенок скончался во время урока 23 апреля.

Марина Каширская ИА REGNUM В спортивном зале

По версии следствия, утром 23 апреля ученик одной из курских школ находился в спортивном зале, на уроке физической культуры. Во время урока ему стало плохо, и учителя вызвали мальчику скорую помощь. Однако прибывшие медики констатировали смерть школьника. По предварительным данным, причиной гибели мальчика стали проблемы с сердцем.

Сеймский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Курской области организовал доследственную проверку. По ее итогам было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности».

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Как уже сообщало ИА REGNUM, всего в России в течение 2016−2017 учебного года в школах погибли 23 ребенка. Эти цифры обнародовал Минздрава России. Во время уроков физкультуры погибли три ребенка, во время спортивных мероприятий — четыре.