Санкт-Петербург, 25 апреля, 2018, 17:58 — ИА Регнум. Защитники прав автомобилистов в Петербурге сообщают о новом способе мошенничества с целью вымогательства взятки. По их словам, случаи использования этого способа участились в последнее время. Информация об этом размещена в одной из популярных групп в социальной сети «ВКонтакте».

Дарья Драй ИА REGNUM Вечерний Невский проспект

Опрошенные ИА REGNUM эксперты отмечают, что невиновные водители могут защититься от вымогательств обращением в службу собственной безопасности ГИБДД, а также с помощью проведения экспертиз или в суде.

Способ мошенничества, о котором идет речь, таков: злоумышленник дожидается, пока рядом с его машиной припаркуется кто-то ещё (и выйдет из автомобиля в магазин или домой), после чего вызывает ГИБДД, показывает «царапины» на своей машине и утверждает, что виновен водитель соседнего автомобиля, который ушёл, то есть «скрылся с места ДТП».

Спустя некоторое время сотрудник ГИБДД, действующий в сговоре со злоумышленником, вызывает «виновного» и сообщает ему, что он будет лишён прав за оставление места ДТП. Конечной целью мошенничества является вымогательство взятки.

Автолюбители сообщают, что таких случаев в последнее время фиксируется много, и во всех случаях мошенникам якобы удаётся добиться своего.

Глава петербургского автоклуба А24 Денис Шубин в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сказал, что в его организацию с подобными жалобами не обращались, но сам факт распространения подобного способа жульничества его не удивляет:

«Это можно быть связано с большими сокращениями в ГИБДД. «На рынке» появилось множество людей, которые привыкли к лёгким и большим доходам и которые при этом отлично знают, как работает эта система».

В случае вымогательства взятки нужно звонить по телефону доверия ГИБДД, чтобы там могли провести внутреннее расследование, посоветовал эксперт. Кроме того, такое обращение поможет зафиксировать позицию о невиновности «участника ДТП».

В свою очередь член комиссии по безопасности дорожного движения Санкт-Петербурга, правозащитник Александр Холодов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM рассказал, что сейчас нередки случаи, когда водители, «слегка» зацепив чужую машину, уезжают с места ДТП, поскольку уверены, что ничего страшного не случилось, но другой стороне может казаться иначе.

«К тому же сам вызов в ГИБДД ещё ничего не означает, — добавил Холодов. — Бывает, что пострадавшие или свидетели запомнили не весь номер или запомнили его с ошибкой. В таком случае ошибка будет установлена».

«Но если с того или иного водителя действительно вымогают взятку, я предлагаю ему обращаться прямо ко мне, — сказал эксперт. — Я сам передам такому инспектору эту «взятку», и он будет очень не рад последствиям».

Холодов также отметил, что назначение судебного разбирательства само по себе не означает проигрыша дела. От водителя потребуются некоторые усилия, но если сделать фотографии, экспертизы и замеры, то невиновный сможет доказать свою непричастность.

«Кроме того, нужно учитывать позицию Верховного суда относительно понятия «оставление места ДТП», — подчеркнул Холодов. — ВС призвал считать таковым только умышленное действие с целью скрыться от ответственности. Если же речь идёт о том, что водитель не заметил незначительного соприкосновения и покинул место «без задней мысли», то это можно будет доказать в суде».