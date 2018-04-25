Москва, 25 апреля, 2018, 17:25 — ИА Регнум. Ситуационно-кризисный центр МИД России рекомендует российским гражданам избегать мест массового скопления людей в Ереване в связи с возобновившимися демонстрациями, говорится в сообщении департамента в Twitter.

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«Армения — новая волна демонстраций в Ереване, акции носят мирный характер; рекомендуется избегать мест массового скопления людей, в особенности в центре столицы», — сообщает российское ведомство.

Напомним, ранее сегодня в МИД России заявили, что продолжают внимательно следить за развитием внутриполитической обстановки в Армении.

В ведомстве выразили надежду, что «ситуация в стране будет развиваться исключительно в правовом, конституционном поле, а все политические силы проявят ответственность и готовность к конструктивному диалогу».

Как передавало ИА REGNUM, лидер уличного протеста в Армении Никол Пашинян призвал возобновить демонстрации после отказа властей от переговоров.