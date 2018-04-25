Москва, 25 апреля, 2018, 17:06 — ИА Регнум. Москва надеется на конструктивный диалог всех политических сил в Армении и развитие внутриполитической ситуации в стране в правовом русле. Об этом говорится в комментарии, размещённом 25 апреля в официальном Telegram-канале МИД России.

Bernt Rostad Здание МИД России (фрагмент)

«Продолжаем внимательно следить за развитием внутриполитической обстановки в Армении, с которой нас связывают исторические традиции дружбы, масштабное разностороннее сотрудничество и отношения союзнического взаимодействия», — отмечают в МИД.

В ведомстве выражают надежду, что «ситуация будет развиваться исключительно в правовом, конституционном поле, а все политические силы проявят ответственность и готовность к конструктивному диалогу».

«Убеждены, что скорейшее возвращение жизни в стране в нормальное русло и восстановление общественного согласия отвечают коренным интересам братской Армении», — подчёркивается в комментарии.

Как передавало ИА REGNUM, 23 апреля Серж Саргсян подал в отставку с должности премьер-министра Армении на фоне акций протеста против избрания его на этот пост. До этого он в течение десяти лет занимал должность президента страны.

Президент Армен Саркисян принял отставку правительства. Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Карен Карапетян.

В соответствии с законодательством страны кандидатура нового главы правительства может быть выдвинута парламентской коалицией, которую образуют лидирующая Республиканская партия и «Дашнакцутюн» (Армянская Революционная Федерация).

Между тем о готовности стать новым премьер-министром заявил лидер уличного протеста Никол Пашинян. После отказа властей от переговоров, Пашинян призвал возобновить акции гражданского неповиновения.

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