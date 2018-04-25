Москва, 25 апреля, 2018, 16:03 — ИА Регнум. Нефть дорожает уже девятый из последних десяти месяцев. За последние две недели котировки совершили важный прорыв, обновив максимальные с конца 2014 года уровни, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик InstaForex Александр Давыдов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Баррель Brent немного отошел от пиков вблизи $75, но продолжает демонстрировать стойкость духа, несмотря на техническую перекупленность и триумфальное возвращение спроса на доллар.

По его мнению, довольно сдержанно реагирует рынок и на дальнейший рост буровой активности в США, где число действующих установок отметило третью неделю подъема кряду и обновило новый максимум с мая 2015 года, указывая на то, что впереди новые рекорды по сланцевой добыче.

«Среди основных фундаментальных факторов, поддерживающих рынок на данный момент, можно назвать продолжающиеся усилия стран ОПЕК+ по ограничению добычи. Однако высокий спрос имеет не меньшее значение для текущего нефтяного ралли», — сказал Давыдов.

Именно в сочетании с фактором мирового спроса действия картеля дают наблюдаемый на сегодняшний день эффект — избыточные запасы внушительно сократились и приближаются к средним 5-летниим значениям.

«История с Ираном также подпитывает восходящий тренд на рынке черного золота и будет служить своеобразной «подушкой безопасности» для котировок до 12 мая, когда Вашингтон примет окончательное решение по повторному введению санкций в отношении Тегерана. Европейские страны предостерегают Трампа против выхода из ядерной сделки, который уже на 70% заложен в текущие цены», — отметил эксперт.

Это означает, что если Штаты все же решат воздержаться от новых ограничений для Ирана, разочарование быков обещает быть довольно эмоциональным. Пока же в качестве основного сценария участники рынка рассматривают выход Америки из сделки и как следствие сокращение экспорта и добычи в третьем по величине производителе ОПЕК.

«Еще один фактор, на который следует обратить внимание на среднесрочную перспективу, это Ливия. Здесь высока вероятность обострения внутренней политики из-за состояния здоровья генерала Хафтара.

Если он не сможет вернуться к работе, в стране, которая, напомним, является главным производителем нефти на севере Африки, практически со 100%-ной вероятностью произойдет новая вспышка гражданской войны. Такие событие неизбежно приведут к падению объемов добычи в восточной части страны не менее чем на 200 тыс. баррелей в сутки», — пояснил Давыдов.

Таким образом, в кратко‑ и среднесрочной перспективе рынок углеводородов продолжит пристально отслеживать ситуацию на геополитическом фронте, откуда действительно может прийти подпитка для текущего ралли. Но при этом не останется без внимания и ОПЕК, тем более что до июньского заседания картеля и его союзников осталось не так много времени.

«На данном этапе риски на рынке нефти носят скорее бычий, нежели медвежий характер. В среднесрочной перспективе на горизонте ближайших месяцев также присутствуют факторы в пользу дальнейшего удорожания актива.

Проявление значимых геополитических рисков сейчас способно подбросить заряженный оптимизмом рынок и к $80 за баррель по сорту Brent», — считает эксперт.

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