Москва, 25 апреля, 2018, 15:55 — ИА Регнум. Конец апреля для отечественной валюты будет сложным, а влияние некоторых данных — слишком сильным. Основные факторы, которые в конце апреля сильнее всего давят на рубль — это финансовые новости и изменения в работе с активами, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «Консультационного центра «Митчелдин» Денис Друщляк.

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Инвесторами управляют СМИ, а не финансовые показатели и анализ данных, поэтому спекуляции требуют своего обоснования, не всегда такого же мощного, как рост\падение котировок.

«В это время ЕС готовится к Брекситу, а также к переводу контрактов с Россией в евро и изменению самих установок торговли из-за новых санкций. Кроме того, спрос на рублевые активы вырос из-за выросшей премии за работу с ними при таких же, что и раньше, реальных рисках», — отметил эксперт.

Часть капиталов, вывезенных ранее, также возвращается назад, хотя ограничения для крупного бизнеса вынуждают его иметь «подушку безопасности» в валюте на зарубежных счетах.

«К сожалению, по ряду причин, экспортеры вынуждены оставлять часть выручки на зарубежных счетах, что отрицательно сказывается на внутреннем курсе валют.

Конец апреля внесет свои коррективы — налоговый период заставит увеличить продажи валюты для закупки рубля, поэтому последние дни перед майскими праздниками будут временем укрепления отечественной валюты», — пояснил Друщляк.

Если брать экономические показатели, то профицит в торговом балансе с начала года уже превышает 250 млрд рублей, а Минфин пока не продолжает закупки валюты на внутреннем рынке (снижение валютных активов в шесть раз заставляет приостановить торги).

«Что касается финансовых показателей, то коридор будет в пределах 58,50−59,50 по доллару и 72,50−73,50 по евро уже перед майскими праздниками», — считает эксперт.

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