Вильнюс, 25 апреля, 2018, 15:53 — ИА Регнум. Бывший директор литовского Института энергетических технологий при Каунасском технологическом университете профессор Йонас Гилис утверждает, что подготавливаемые в Литве каждые несколько лет национальные энергетические стратегии неэффективны, потому что всё еще не хватает политической воли воплотить их в жизнь, а мнения ученых и предпринимателей не учитываются, пишет сегодня, 25 апреля, литовская газета Lietuvos žinios. ИА REGNUM перевело некоторые тезисы этой публикации на русский язык.

Ричард Уэстолл. Дамоклов меч. 1812

Профессор критикует ныне рассматриваемую в сейме новую энергетическую стратегию. В ней, по его словам, странно сочетаются не обоснованные подсчетами обязательства Литвы в сфере изменения климата (уменьшить использование ископаемого топлива в энергетике) с развитием всей энергетической системы. Например, в стратегии прогнозируется рост потребления газа и вместе с тем рост части возобновляемых ресурсов в балансе энергии.

«Если смотреть с позиции этих дней, то цели не очень сочетаются между собой. Расход газа в будущем будет уменьшаться. Число тепловых электростанций, работающих на биотопливе, будет увеличиваться, но Литва должна будет что-то делать с вызываемым ими загрязнением. Власть только вначале вешала людям макароны на уши, говоря, что сжигаемое биотопливо не загрязняет окружающую среду. Теперь она должна будет что-то с этим делать», — рассуждал он.

Гилис также скептически оценивает оптимистические планы относительно развития солнечной энергетики.

«Я остаюсь при своем мнении, что это больше экзотика, а не решение серьезных энергетических проблем. Солнечные коллекторы не принесут много пользы прямому производству электроэнергии в Литве. Только если опять кто-нибудь захочет заработать денег. Те, что агитируют за солнечную энергетику, любят повторять, что в Литве солнечных дней столько же, сколько в Германии. Но нужно оценивать не только количество солнечных дней, но и под каким углом солнечные лучи падают в Литве, под каким в Германии и под каким в Италии или Северной Африке. Количество солнечной энергии, приходящейся на определенную площадь, в Литве намного меньше», — говорит ученый.

В меморандуме Литовской конфедерации промышленников 2006 года власти было предложено пересмотреть и предусмотреть возможности строительства гидроэлектростанций на реках Неман, Нерис и других и добиться того, чтобы на гидроэлектростанциях вырабатывалось не менее 15% от всей электроэнергии страны. «Эта цель не достигнута из-за природоохранных требований. Но можно было бы оживить маленькие гидроэлектростанции, которые работали в Литве в межвоенное время. Это точно был бы немалый вклад в развитие возобновляемой энергетики», — поясняет Гилис.

Профессор обращает внимание на то, что хотя Литва импортирует большую часть электроэнергии, она способна вырабатывать электричество и на литовских электростанциях в Электренай, на Каунасской, Паневежской, Вильнюсской теплофикационных электростанциях. Проблема в том, что стоимость производимой ими электроэнергии очень высокая и неконкурентоспособная. Сторонник атомной энергетики Гилис сожалеет о том, что Литва не сумела реализовать проект Висагинской АЭС.

«Если бы мы ее построили, такой проблемы не было бы. Хорошо, что сейчас мы получаем сравнительно дешевую импортированную электроэнергию. Но без своих конкурентоспособных источников генерирования, даже при использовании электросоединений со Швецией и Польшей, мы сидим на острие ножа — в любой момент можем упасть», — рассуждает он.

Дело в том, что когда Литва вместе с Латвией и Эстоний отсоединятся от российского кольца БРЭЛЛ и когда по техническим причинам нарушится поставка электроэнергии из Скандинавии или материковой Европы, государство будет вынуждено производить свою дорогостоящую электроэнергию. В связи с этим убытки понесут и жители, и бизнес.

«Мы все видим, что такое может случиться — сколько раз уже приходилось ремонтировать смычку со Швецией Nord Balt», — говорит ученый.

Он напомнил, что Висагинская АЭС также была внесена в бывшие стратегии, тогда дела продвинулись очень далеко. Японцы эту электростанцию, по мнению Гилиса, построили бы вовремя, качественно и честно на те средства, что были предусмотрены.

«Но перевесили политические мотивы. (…) Хотя консерваторы на словах поддерживали ядерную энергетику, своими действиями они не совсем способствовали ее развитию. Возможно, они испугались, что не сумеют реализовать такой большой проект, — говорит ученый. — Если бы Висагинская АЭС была построена, по мнению Гилиса, «сейчас всему региону было бы намного легче дышать».

Литва, Латвия и Эстония не раз пытались договариваться по поводу совместных энергетических проектов, но большинство из них потерпело крах.

«Мы когда-то пытались подготовить общую энергетическую стратегию трех стан Прибалтики. Проходили заседания в Таллине, Риге и Вильнюсе. К сожалению, каждая страна тянула одеяло в свою сторону. Эстонцы, загрязняя окружающую среду, сжигали и производили дешевую энергию из своего сланца. Латвийцы пользовались своим Инчукалнским газохранилищем и Даугавскими гидроэлектростанциями, у нас была Игналинская АЭС. Но когда мы ее закрыли, мы остались голые и босые. Мне кажется, что и в будущем Литве будет сложно договориться с Латвией и Эстонией», — уверен ученый.

Профессор напомнил, что трем странам Прибалтики не удалось договориться и по поводу общего регионального терминала СПГ.

Литва, которая торопилась и не договорилась с соседними странами, одна, без помощи ЕС, приобрела дорогостоящий терминал СПГ. Когда после уменьшения потребления газа содержание и эксплуатации этого терминала стали давить на плечи потребителей, правительство Литвы неуспешно попыталось уговорить эстонцев и латвийцев признать его региональным. Якобы в таком случае удалось бы выбить деньги у ЕС для выкупа судна-хранилища СПГ Independence. Уговорить соседей не получилось.

«Проблемы, связанные с Rail Balticа — последствия тех же самых несогласий. Мы не можем договориться даже по поводу блокирования импорта электроэнергии с Белорусской АЭС. Каждая страна высматривается выгоду для себя, хотя должна смотреть на общие цели региона, — сожалеет ученый. — Ведь Висагинскую АЭС с Hitachi планировали построить все три страны Прибалтики. А закончилось всё ничем. Не получается договориться по поводу больших проектов. У предпринимателей получается, а у политиков нет».