Санкт-Петербург, 25 апреля, 2018, 15:19 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Санкт-Петербурга 25 апреля проводят следственные действия в городском комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, подчиненном правительству Санкт-Петербурга.

Департамент Росприроднадзора по СЗФО Полигон» Красный Бор»

Силовиков интересуют документы, связанные с полигоном опасных отходов «Красный Бор», находящимся в ведении этого комитета

«Правоохранительные органы изучают документацию за 2014 год, касающуюся полигона «Красный Бор». На работу комитета это никак не повлияло», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе комитета.

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Как информировали ранее правоохранительные органы, между Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга и СПб ГУПП «Полигон «Красный Бор» были заключены договоры о предоставлении субсидий на возмещение затрат, связанных с производством работ по содержанию, эксплуатации и капремонту гидротехнических сооружений полигона. Для выполнения этих работ в сентябре и ноябре 2014 года полигон заключил договоры с ООО «ЭкоГрадСтрой». После этого денежные средства были перечислены на счет подрядчика.

«Однако работы, указанные в договорах, были выполнены не в полном объеме, а более 17 млн рублей, направленные в качестве субсидий из бюджета Санкт-Петербурга на их оплату, были похищены», — заявляло ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

В феврале 2016 года прокуратура Петербурга установила, что должностные лица полигона и компании «ЭкоГрадСтрой» предоставили не соответствующие действительности акты о выполнении работ. Речь шла о предполагаемом хищении упомянутых выше 17 млн рублей. 28 марта 2017 года в СМИ появилась информация, что инкриминируемая сумма похищенных средств может увеличиться до 51 млн рублей.

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Как сообщалось, полигон токсичных отходов «Красный Бор» в Тосненском районе Ленинградской области превратился из госпредприятия в государственное казенное учреждение и теперь полностью находится под контролем городских властей Санкт-Петербурга.

ГУПП «Полигон «Красный Бор» стал ГКУ «Дирекция по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона «Красный Бор». Решение было принято еще в декабре 2017 года. После прохождения необходимых процедур 17 апреля 2018 года организационно-правовая форма «Красного Бора» официально изменилась.

Смена организационно-правового статуса потребовалась в связи с планами по рекультивации полигона, который по решению суда уже несколько лет не принимает новые отходы.

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