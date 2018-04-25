Москва, 25 апреля, 2018, 14:42 — ИА Регнум. Министерство труда и социальной защиты предлагает упростить правила ведения трудовых книжек работников предприятий и организаций. Вести и хранить трудовые книжки станет проще, сообщается на сайте Минтруда РФ.

Blog.dokument24.ru Трудовая Книжка

Согласно изменениям, предусматривается работодателю не надо будет знакомить работника под роспись в личной карточке с каждой вносимой в трудовую книжку записью.

Также в новых правилах будет отменена обязанность скреплять сургучной печатью или опломбировывать приходно-расходную книгу по учету бланков трудовой книжки и вкладыша в неё.

Ранее на эту тему: Дворкович рассказал, когда отменят бумажные трудовые книжки

Кроме того, при увольнении работников работодателю будет предоставлена возможность заверять записи в трудовой книжке не только печатью организации, но и печатью кадровой службы.

Отмечается, что Минтруд РФ подготовил проект приказа с целью реализации «дорожной карты» по оптимизации и отмене обязательных требований в сфере охраны труда.

Приказ Минтруд России «О порядке ведения и хранения трудовых книжек» размещён для обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Напомним, правила ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки утверждены правительством РФ в апреле 2003 года.

Читайте также: Роструд: Электронные трудовые книжки — дело добровольное

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года глава Сбербанка Герман Греф выступил с критикой на бумажные трудовые книжки. Он заявил, что бумажные трудовые книжки неудобны всем — самим работникам, работодателям и Пенсионному фонду.

Книжку легко потерять и трудно восстановить, её надо заполнять от руки и только определенным образом, и вообще — это анахронизм.

В свою очередь вице-премьер Ольга Голодец заявила, что к электронные трудовые книжки в Российской Федерации начнут вводиться с 2018 года.

Читайте подробнее: Голодец: Электронные трудовые книжки появятся в России с 1 января 2018 года