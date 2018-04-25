Салехард, 25 апреля, 2018, 14:56 — ИА Регнум. На Ямале продолжаются нападения бродячих собак на детей. Сегодня, 25 апреля, в социальных сетях появилось видео, где запечатлено, как собака набросилась на девочку прямо у гимназии города Надыма, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сommons.wikimedia.org Бешеная собака

Четвёртая жертва «жути на лапах»

Видео снял 12-летний мальчик из дома напротив. Директор гимназии Валентина Коробец сообщила газете «Красный Север», что ведется опрос учащихся для выявления пострадавшей. В медучреждения Надыма, в скорую помощь ребёнок с покусами не обращался. В целом не было жалоб на рыщущих возле гимназии бездомных собак, иначе бы руководитель учебного учреждения отреагировала.

Согласно видео с камер наблюдения гимназии, несколько детей играли возле учебного учреждения, потом ребята убежали, а девочка увязла в сугробе. И на лежащего на снегу ребёнка набросились две собаки.

Заместитель руководителя надымского центра помощи бездомным «Лучик» Дарья Макарчик узнала на видео район и собаку нераспространённого окраса. У пса есть хозяин, считает она, и есть кому ответить за безнадзорность животного.

Напомним, «собачий вопрос» особенно остро звучит на Ямале весной 2018 года. Стаями бродячих псов 2 и 5 апреля были травмированы школьники Салехарда. Одному мальчику пришлось перенести ряд операций. Затем в середине апреля домашняя хаски искусала мальчика из посёлка Тазовского. Собака накинулась на ребёнка на улице. Жители ямальских сёл и посёлков жалуются на беспечных хозяев, которые отпускают своих сторожевых псов на улицу без намордника. Завелись уже поселковые догхантеры, которые, не дожидаясь службы отлова, самостоятельно отстреливают бродячих псов.

В сфере отлова животных — бардак

Покусанные дворнягами были зарегистрированы в Ноябрьске и Новом Уренгое, Приуральском и Ямальском районах. Как сообщил руководитель службы ветеринарии автономного округа Андрей Листишенко, в 2017 году в регионе было зафиксировано 1216 покусов животными людей, из них 54% покусов совершили собаки, владельцы которых не установлены.

По сведениям прокуратуры за период 2017—2018 гг. в суды Ямала направлено 14 исковых заявлений о компенсации причиненного морального и физического вреда после нападения собак.

По результатам рассмотрения 13 заявлений в интересах потерпевших взыскано 275 тыс. рублей. В настоящее время в полном объеме исполнено девять решений на общую сумму 185 тыс. рублей.

Как сообщалось ранее, прокуратурой автономного округа организовано проведение проверок деятельности органов местного самоуправления и лиц, осуществляющих отлов безнадзорных животных.

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Первые проверки показали, что в сфере отлова безнадзорных животных царит бардак. В селе Гыда Тазовского района, к примеру, в июне 2017 года полиция приостановила рассмотрение дела по хищению бюджетных денег, предназначенных для отлова и эвтаназии безнадзорных животных, потому что не смогла установить лиц, совершивших преступление.

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Прокуратура выяснила, что администрация села Гыда заключила контракт с директором общества «Профдезинфекция» на 280 бродяг на лапах. По контракту собак должны были отловить, передержать пять суток до установления владельца, а потом уже умерщвлять и утилизировать трупы животных. По факту собак убивали на месте, но цепочку, предусмотренную нормативными актами, фиктивно рисовали на бумаге, сообщает прокуратура ЯНАО.

Предприниматель Александр Хабазов, который в Ноябрьске занимается отловом безнадзорных животных по муниципальному контракту, сам готов идти в прокуратуру, сообщает «Ноябрьск 24». Он не получил около миллиона рублей от мэрии за проделанную работу. Предприниматель влезает в кредиты, чтобы выдать заработную плату собаколовам.

По словам и. о. начальника управления ЖКХ ТЭС Сергея Пархомчука, подрядчик не предоставил полную информацию об отловленных животных.

«За февраль, согласно предоставленной информации, отловлено 199 безнадзорных и бродячих животных, за март — 152. Документов, чтобы можно было оценить проделанную работу и подтвердить, что предоставленные отчеты соответствуют действительности, нет», — заявил Сергей Пархомчук.

А замглавы горадминистрации Андрей Власов и вовсе считает, что качеством работы предпринимателя является не количество отловленных животных, а отсутствие безнадзорных собак на улицах Ноябрьска.

«Я предлагаю подрядчику всё-таки отчитаться по контракту, и управление ЖКХ рассчитается с ним. В противном случае будет поставлен вопрос о расторжении контракта и включении исполнителя контракта в реестр недобросовестных подрядчиков», — сказал Власов.

Как говорится, бизнесу себе дороже связываться с такими градоначальниками. Тем временем депутаты Заксобрания ЯНАО просят федеральных парламентариев ускорить принятие закона об ответственном отношении к животным и выработке чётких единых правил отлова безнадзорных бродяжек для всей России.