Москва, 27 апреля, 2018, 05:05 — ИА Регнум. Всякого рода антинаучные утверждения по поводу исторических событий не были бы так вредны, если бы не становились источником «горячих тем» в ходе обсуждения на телевизионных ток-шоу. Как одно ложное утверждение об обстоятельствах американской атомной бомбардировки Японии может выявить нелепость представлений очередного «телеэксперта», рассказывает доктор исторических наук, обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Атомный взрыв над Хиросимой. 1945

Убийство американцами 300 тысяч гражданских японцев в ходе атомной бомбардировки городов Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года, оказывается, спасло аналогичное число жизней советских солдат. Утверждение голословное и бездоказательное, однако, именно его взялся активно отстаивать житель США Николай Злобин. Во время своего недавнего выступления в ходе ток-шоу в программе телепередачи «Красный проект» один из участников пошел еще дальше, нещадно перепутав даты событий, смешав в кучу причины и следствия и «забыв», что причиной прекращения боевых действий против союзных на тот момент СССР и США сам японский император называл не зверское уничтожение 300 тысяч мирных жителей, а невозможность противостоять действиям Красной армии. Разгром Квантунской группировки, вот что решило дело тогда и что стараются замолчать сейчас.

Читателям ИА REGNUM, интересующимся подлинной историей войны СССР против милитаристской Японии и причинами капитуляции Токио, рекомендую перечитать ранее опубликованную автором этих строк статью.

Читайте статью Испепеляя японцев в атомном огне, Трумэн «спасал» советских солдат? и другие публикации Анатолия Кошкина о российско-японских отношениях.