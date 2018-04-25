Санкт-Петербург, 25 апреля, 2018, 13:25 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко считает ненужными публичные акции в центре города, потому что они мешают гостям Северной столицы наслаждаться ее красотами. Об этом градоначальник заявил 25 апреля, выступая перед петербургским парламентом, передает корреспондент ИА REGNUM. Поводом для этих рассуждений стал вопрос «яблочника» Бориса Вишневского.

Дарья Драй ИА REGNUM На Дворцовой площади Петербурга

Депутат рассказал, что после блокировки мессенджера Telegram он попытался организовать пикет в защиту свободы информации у театра «Балтийский дом» 24 апреля, но Смольный отказал в согласовании под предлогом того, что место уже занято — большую часть дня там якобы будут снимать некий видеоролик. Прибыв в тот день к «Балтийскому дому» и отдежурив там час, Вишневский никаких съемок не обнаружил.

Он обратил внимание Полтавченко на то, что Смольный очень часто работает подобным методом: отказывает инициаторам в согласовании пикетов и митингов под предлогом несуществующих либо крайне малочисленных акций, которые якобы были заявлены раньше на том же самом месте в то же самое время.

«Намерена ли администрация изменить этот подход, намерена ли администрация прекратить абсурдные отказы в согласованиях и предложения собраться где-нибудь у Кольцевой автодороги, будет ли предоставлена другая площадка (вместо отмененного Марсова поля — прим.ред.) в центре города в качестве гайд-парка, например, площадь Ленина у Финляндского вокзала?» — поинтересовался Вишневский.

Он предложил сделать процесс согласования публичных акций прозрачным, потому что исполнительная власть в ответе за обеспечение конституционного права граждан на свободу публичных собраний.

Однако, по мнению губернатора Георгия Полтавченко, Смольный вполне справляется с этой обязанностью. Он заявил, что в прошлом году в Северной столице прошло более двух тысяч публичных акций, некоторые же не были согласованы по объективным причинам.

«Само принятие решения о согласовании — это вопрос компромисса между целым рядом вещей: волеизъявлением граждан, требованием безопасности, вопросами охраны, благоустройства, работы инфраструктуры объектов», — пояснил Полтавченко.

Он признал, что петербуржцы неоднократно пытались в судах оспорить отказы властей в согласовании акций, но ни разу суды не встали на сторону заявителей.

«На мой взгляд процесс (подачи заявок и согласований) достаточно прозрачный. Есть законодательные меры пересмотра этого процесса. Пожалуйста, рассмотрим, тоже поддержим, если они будут способствовать наведению порядка в этой вещи», — сказал Полтавченко.

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Затем губернатор проявил проницательность, придя к выводу, что гостей города вообще не могут заинтересовать подобные проявления свободы собраний в центре Петербурга, поэтому не стоит портить им впечатления и насильно вовлекать в такое действо.

«Я знаю вас, как человека уважаемого в городе и весьма неглупого, — обратился губернатор к Вишневскому. — Давайте мы не будем чуть-чуть передергивать. Акция привлекает людей не местом, а тем, что там заявлено и что обсуждается. А втягивать людей, которым это неинтересно, с точки зрения безопасности, тем более, безопасности гостей нашего города, и в тех местах, где проходят люди, которым совершенно неинтересно что-либо, кроме красоты нашего города — зачем это делать?».

Напомним, ранее с противположной позицией выступил уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов. Он напомнил о решении Конституционного суда, который подчеркивал, что власти не должны мешать митингующим реализовать цель своей акции, чего зачастую невозможно сделать, если выгнать их на окраину.

По словам Шишлова, чиновники северной столицы до сих пор не дают людям выходить на улицу под надуманными и лукавыми предлогами вопреки его многолетним рекомендациям, а количество нарушений прав человека, связанных с проведением публичных мероприятий, лишь возрастает.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году правительство Санкт-Петербурга закрыло гайд-парк в центре города — на Марсовом поле. Таким образом, все гайд-парки, где небольшое количество участников может собраться на акцию без всяких согласований, расположены теперь лишь на городских окраинах.

В 2017 году на Марсовом поле и Дворцовой площади прошло несколько несанкционированных акций различных политических сил, которые были пресечены сотрудниками полиции.