Москва, 25 апреля, 2018, 12:56 — ИА Регнум. К внутренним проблемам российской экономики, связанным с ослаблением рубля и возможным разгоном инфляции, добавляются новые внешнеполитические проблемы, заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестиционный аналитик Global FX Иван Карякин.

Банк России Рубль

Запад не прекращает давление на Россию. Сегодня пришло сообщение, что российское право вето в Совете безопасности ООН могут обойти, вынеся вопрос по Сирии на решение Генеральной ассамблеи организации.

«Тем не менее, за неделю рубль консолидировался в узком диапазоне по паре USD/RUB — 60,70−62 и EUR/RUB — 75−76,50. За это же время нефть сорта Brent подскочила с $71 до $75 за баррель, а США смягчили свою позицию в отношении «Русала» и по санкциям вообще. Но рубль не отреагировал на этот позитив укреплением», — отметил эксперт.

Сегодня, 25 апреля, с открытия торгов рубль немного ослаб — пара USD/RUB пыталась подняться до 62 рублей, но быстро вернулась к 61,60. Пара EUR/RUB поднялась к 75,50, но вернулась к 75,20 руб./евро.

«Без новых политических новостей рублю будет сложно, как падать, так и расти. И сегодня, скорее, всего ранее сформированный диапазон сохраниться.

Но в дальнейшем тема санкций и политического давления на Россию продолжится, а возможное продолжение роста нефтяных цен не будет оказывать на рубль укрепляющего воздействия. К санкциям и геополитике добавляется чистая экономика», — пояснил Карякин.

Динамика доллара на мировом финансовом рынке будет определяться ещё ростом доходности американских гособлигаций, что в перспективе снижает интерес к рисковым активам и валютам развивающихся стран, и этот процесс только начинается.

«25 апреля курс рубля к доллару и евро останется в диапазонах для USD/RUB — 61,40−61,90 руб./доллар, для EUR/RUB — 75,0−75,50 руб./евро», — считает эксперт.

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