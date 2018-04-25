У рубля проблемы только начинаются
Москва, 25 апреля, 2018, 12:56 — ИА Регнум. К внутренним проблемам российской экономики, связанным с ослаблением рубля и возможным разгоном инфляции, добавляются новые внешнеполитические проблемы, заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестиционный аналитик Global FX Иван Карякин.
Запад не прекращает давление на Россию. Сегодня пришло сообщение, что российское право вето в Совете безопасности ООН могут обойти, вынеся вопрос по Сирии на решение Генеральной ассамблеи организации.
«Тем не менее, за неделю рубль консолидировался в узком диапазоне по паре USD/RUB — 60,70−62 и EUR/RUB — 75−76,50. За это же время нефть сорта Brent подскочила с $71 до $75 за баррель, а США смягчили свою позицию в отношении «Русала» и по санкциям вообще. Но рубль не отреагировал на этот позитив укреплением», — отметил эксперт.
Сегодня, 25 апреля, с открытия торгов рубль немного ослаб — пара USD/RUB пыталась подняться до 62 рублей, но быстро вернулась к 61,60. Пара EUR/RUB поднялась к 75,50, но вернулась к 75,20 руб./евро.
«Без новых политических новостей рублю будет сложно, как падать, так и расти. И сегодня, скорее, всего ранее сформированный диапазон сохраниться.
Но в дальнейшем тема санкций и политического давления на Россию продолжится, а возможное продолжение роста нефтяных цен не будет оказывать на рубль укрепляющего воздействия. К санкциям и геополитике добавляется чистая экономика», — пояснил Карякин.
Динамика доллара на мировом финансовом рынке будет определяться ещё ростом доходности американских гособлигаций, что в перспективе снижает интерес к рисковым активам и валютам развивающихся стран, и этот процесс только начинается.
«25 апреля курс рубля к доллару и евро останется в диапазонах для USD/RUB — 61,40−61,90 руб./доллар, для EUR/RUB — 75,0−75,50 руб./евро», — считает эксперт.
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