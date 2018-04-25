Москва, 25 апреля, 2018, 12:40 — ИА Регнум. Готовность газопровода «Сила Сибири», строительство которого на участке от Чаяндинского месторождения до границы с КНР ведёт «Газпром», превышает 73%. По данным компании, на начало марта было сварено 1 тыс. 859,6 км газопровода, уложено в траншею и засыпано более 1 тыс. 580,1 км.

Gazprom.ru Строительство газопровода «Сила Сибири»

Читайте также: «Сила Сибири» идёт в Забайкалье

Как уточнил заместитель председателя правления российского газового холдинга Виталий Маркелов в интервью журналу «Газпром», завершить строительство объекта до границы с Китаем в полном объёме компания планирует уже к концу 2018 года. А в 2019 году, по словам Маркелова, будут проводиться работы по устранению технологических разрывов после проведения испытаний.

Ранее по теме: «Сила Сибири» поднимает Сибирь на новые высоты

Представитель компании также добавил, что к концу 2019 года будет построен участок магистрального газопровода от Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения до границы с КНР протяженностью 2 тыс. 156,1 км и компрессорная станция Зейская мощностью 128 МВт.

Как сообщало ИА REGNUM, газопровод «Сила Сибири» предполагает строительство двух подводных тоннелей (1139 км), которые свяжут город Хэйхэ провинции Хэйлунцзян в Китае и город Благовещенск Амурской области по дну реки Амур. Общая же длина «Силы Сибири» достигает почти 4 тыс. км. К концу 2017 года было построено 1380 км газопровода, что составит две трети от его общей протяженности.

Добавим, что в марте на совете директоров ПАО «Газпром» было заявлено, что строительство газопровода «Сила Сибири» ведётся высокими темпами. На тот момент было построено 1629,3 км линейной части газопровода или 75,5% участка от Чаяндинского месторождения до Благовещенска.

Напомним, в 2014 году «Газпром» и китайская CNPC подписали договор купли-продажи российского газа по «восточному» маршруту (по газопроводу «Сила Сибири»). Договор заключен сроком на 30 лет и предполагает поставку в КНР 38 млрд куб. м газа в год.

Ресурсной базой для поставок газа в газопровод «Сила Сибири» станут месторождения Якутского и Иркутского центров газодобычи — Чаяндинское и Ковыктинское.