Москва, 25 апреля, 2018, 13:25 — ИА Регнум. Оценить подлинные масштабы безработицы в РФ не представляется возможным, считает депутат Госдумы РФ, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин («Справедливая Россия»). Об этом он 25 апреля заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость Минтруда о том, что число безработных в стране снизилось с 14 марта на 17 тыс. 670 человек.

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«На официальную статистику по зарегистрированной безработице не стоит обращать внимание вообще, — сказал парламентарий. — Дело в том, что размер пособия на уровне 820 рублей в месяц не является стимулом для того, чтобы люди тратили время и ехали на биржи труда регулярно отмечаться. Иными словами, существующий совершенно ничтожный размер пособия предполагает, что люди не будут регистрироваться в качестве безработных. Оценить подлинные масштабы безработицы в России практически не представляется возможным».

Однако, по словам Шеина, можно оценить общие параметры на рынке занятости.

«Они примерно таковы: в РФ 77 млн людей работоспособного возраста, — сказал депутат. — При этом, по официальным данным Пенсионного фонда РФ, отчисления в ОП РФ регулярно осуществляют порядка 43,5 млн человек. То есть 33 млн человек в РФ являются либо безработными, либо неофициально занятыми. Грань эта достаточно тонка, и её практически невозможно отметить, потому что неофициальная занятость предполагает достаточно гибкий труд, где человек сегодня занят, а завтра уже нет. Кроме того, по последним исследованиям, которые проводила ВШЭ, порядка 10% занятых заняты в условиях неполного рабочего времени. Соответственно, они являются не полностью занятыми, а значит, отчасти безработными людьми. Если принять во внимание эти параметры, то, наверное, мы придём к выводам, что вся эта статистика Минтруда о размере занятости никак не отражает реального положения дел на рынке труда. Она не интересна».

Напомним, что, согласно данным Минтруда, в России численность официально зарегистрированных безработных граждан снижается второй месяц подряд. С 14 марта их число уменьшилось на 17 тыс. 670 человек.

По информации ведомства, за неделю (с 11 по 18 апреля) численность официально зарегистрированных безработных граждан снизилась на 0,3% и составила 767 тыс. 370 человек, в то время как на 14 марта число безработных составляло 785 тыс. 040 человек.

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 51 регионе России.