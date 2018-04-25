Москва, 25 апреля, 2018, 12:20 — ИА Регнум. Директор по информационным технологиям ГК «Росводоканал» Сергей Путин принял участие в работе российского интернет — форума «РИФ-2018». Как сообщает департамент по связям с общественностью ООО УК «Росводоканал», в рамках секции «Цифровая трансформация города» топ-менеджер компании презентовал профессиональному ИТ — сообществу подходы к цифровизации отрасли ЖКХ.

РИФ Директор по информационным технологиям ГК «Росводоканал» Сергей Путин принял участие в работе российского интернет – форума «РИФ-2018»

«Цифровизация помогает сокращать объем инвестиций и позволяет направлять их в ту условную точку, где эти они принесут максимальный результат. А повышение прозрачности в «формате 360» делает нас максимально открытыми для жителей и администрации, для клиентов и партнеров, бизнеса и государства. Если мы открыты — значит мы ответственны. Меняясь сами, мы помогаем обновлять всю отрасль», — рассказал директор по информационным технологиям ГК «Росводоканал» Сергей Путин.

В планах реализации концепции «Цифровой Водоканал» в 2018 году создание единой экосистемы биллинга и клиентских сервисов — «РВК.Платформа», в рамках которой будут полностью автоматизированы бизнес-процессы, от снятия показаний счетчиков до выставления счетов. Цикл работы с задолженностью оцифруют, а для работы с дебиторами будет запущена ПИР-машина. С помощью нескольких «Личных кабинетов» каждый сегмент клиентов компании получит в режиме реального времени доступ к объективной информации о всех аспектах учёта коммунального ресурса.

«В настоящее время идут работы по созданию бизнес-продукта «Управление потерями». В регионах с концессиями разрабатывается цифровой модуль по управлению инвестициями капитального строительства. В одном из пилотных водоканалов апробируется и дорабатывается решение по автоматизации мобильных ремонтных бригад. Кроме того, будет продолжена дальнейшая детализация «Цифрового водоканала» в конкретные проекты. Для формирования технических заданий, оценки эффективности и трансформации бизнес — процессов мы используем знания группы и привлекаем компетенции мировых компаний», — отметил Сергей Путин.

Концепция «Цифровой водоканал» «Росводоканала» может стать одной из составляющих проекта «Умный город», создание которого инициировал Минстрой России. Её реализация позволит существенно улучшить инвестиционную привлекательность проектов модернизации водоснабжения, что послужит драйвером повышения качества оказываемых услуг и обновления отрасли.

Стоит отметить, что за три дня масштабное мероприятие Рунета посетили больше 8 тысяч участников. На площадках форума состоялось свыше 100 секций. Свой опыт и проекты представили более 250 экспертов из ведущих российских компаний.