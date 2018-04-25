Москва, 25 апреля, 2018, 11:22 — ИА Регнум. Госдума может утвердить кандидатуру главы правительства РФ 8 мая. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 апреля, такой возможности не исключил зампред комитета Госдумы по госстроительству Михаил Емельянов («Справедливая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Выборы президента России прошли 18 марта. Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов. Инаугурация объявлена 7 мая.

Всё зависит от политической ситуации, говорит Емельянов, если президент имеет высокий авторитет, то дача согласия на назначение на пост главы правительства РФ проходит очень быстро.

«Обычно назначение происходит на следующий день после инаугурации президента», — отметил Емельянов.

Отметим, что правительство РФ возглавляет Дмитрий Медведев.