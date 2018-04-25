Оттава, 25 апреля, 2018, 10:13 — ИА Регнум. Оправдательные решения Спортивным арбитражным судом (CAS) 28 российских спортсменов перед Олимпийскими играми 2018 года могут быть обжалованы в вышестоящей судебной инстанции. Тщательно проанализировать каждый случай оправдания атлетов из России намерено Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Об этом говорится в заявлении WADA. В этом вопросе организация оказалась солидарна с Международным олимпийским комитетом (МОК).

Kremlin.ru Российский флаг на церемонии закрытия XXII Олимпийских зимних игр 2014 года

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«Решения CAS в настоящее время детально рассматриваются WADA, так как они, по понятным причинам, могли вызвать некоторое разочарование среди спортсменов», — цитирует ТАСС текст заявления WADA.

Отмечается, что антидопинговое агентство поддерживает решение МОК взвешенно проанализировать все 28 решений и рассмотреть все варианты дальнейших действий, включая обращение в Федеральный суд Швейцарии.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отменил пожизненную дисквалификацию 28 российским спортсменам, на которых ранее наложил санкции Международный олимпийский комитет (МОК). Атлетам было разрешено принимать участие в Олимпийских играх. На Олимпиаде в Пхенчхане по решению CAS тогда получили возможность выступить четыре бобслеиста, пять скелетонистов, восемь лыжников, четыре конькобежца, два саночника и пять хоккеисток.

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Ранее комиссия МОК пожизненно дисквалифицировала целый ряд российских спортсменов от участия в Олимпийских играх, а также аннулировала их результаты, достигнутые на Играх-2014 в Сочи. 5 декабря 2017 года МОК отстранил Россию от участия в Олимпиаде-2018 и позволил не замешанным в допинговых скандалах спортсменам из России выступить под нейтральным флагом.

Добавим, что с 21 по 23 марта в Лозанне проходил симпозиум WADA, на котором обсуждался вопрос о восстановлении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).