Москва, 25 апреля, 2018, 09:32 — ИА Регнум. На рынке нефти 24 апреля имела место локальная коррекция, которая с технической точки зрения выглядела логичной и объяснимой, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Серьезных коррективов этот откат в общую картину не внес, однако в случае появления новых негативных сигналов фиксация прибыли вблизи долгосрочных максимумов может получить некоторое развитие.

Brent, которая в моменте подбиралась к максимумам в районе $74,60, откатилась к отметке $73 и 25 апреля с утра тестирует этот уровень», — отметил эксперт.

Предлогом для частичного выхода из лонгов на интересных для продажи уровнях послужили разговоры о том, что Вашингтон и Тегеран могут приступить к разработке нового соглашения о ядерной программе Ирана. С таким заявлением выступил президент Франции Макрон после переговоров с Трампом.

«Такое развитие событий снижает вероятность выхода из текущей ядерной сделки и введения санкций в отношении нефтяного сектора Ирана.

Поскольку сокращение иранского экспорта под влиянием этого фактора уже заложено в текущих ценах, дальнейшие сигналы о том, что этот сценарий может и не реализоваться, будут давить на котировки черного золота», — пояснил Мащенко.

Тем временем американский институт нефти представил свежий еженедельный отчет, согласно которому на прошлой неделе запасы сырой нефти неожиданно увеличились на 1 млн баррелей против ожидавшегося их сокращения. При этом негатив частично сгладило падение запасов нефтепродуктов и в особенности бензина (-2,25 млн баррелей).

«Рынок не торопится с выводами перед публикацией сегодняшнего официального отчета минэнерго США, который также прольет свет на динамику добычи. Если производство снова продемонстрирует рост, то краткосрочный потенциал восстановления Brent будет ограниченным», — считает эксперт.

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