Пекин, 25 апреля, 2018, 08:44 — ИА Регнум. Китай планирует запустить лунный зонд «Чанъэ-5» уже в 2019 году, который, как ожидается, принесет образцы лунного грунта на Землю, заявил директор Центра космических программ и освоения Луны при Китайском национальном комическом управлении (CNSA) Пэй Чжанъюй, передает 25 апреля газета «Жэньминь жибао».

China.org.cn АМС Чанъэ

Обращаясь к собравшимся на космическую конференцию, проводимую в столице провинции Хэйлунцзян городе Пекине по случаю празднования Дня китайской космонавтики, который отмечается 24 апреля, Пэй отметил, что лунный зонд «Чанъэ-5» станет сложнейшим комплексом, состоящим из четырех модулей: орбитального, возвратного, подъемного и посадочного.

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Посадочный модуль должен будет собрать образцы и доставить их на корабль, в возвратный модуль после прилунения. Затем подъемный модуль поднимет корабль с поверхности Луны, который, в последствии пристыкуется к орбитальному модулю, а затем при помощи возвратного модуля, который будет находится на орбите Луны вернется на Землю, отметил Пэй.

В случае успеха, Китай займется проведением дальнейшего освоения луны, включая прилунения и взятие образцов с полярных зон спутника Земли, заявил генеральный секретарь CNSA Тянь Юйлун.

В дальнейшие планы Китая входит строительство собственной комической станции в 2022 году. Многие эксперты предполагают, что Китай намерен построить научно-исследовательскую базу на Луне в будущем, отметил главный консультант Китайской научно-технической корпорации и член Китайской инженерной академии Ван Лихэн.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай уже к концу 2018 года намерен оправить к Луне зонд «Чанъэ-4», который прилунится на обратной стороне Луны. Также стали известны технические подробности проекта. В частности, будет запущен спутник-ретранслятор, который будет связующим звеном между зондом и Землей. Он получил название «Цюэцяо» или «Мост из сорок».