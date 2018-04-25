Москва, 25 апреля, 2018, 07:10 — ИА Регнум. Торги по рублёвым парам открылись 24 апреля снижением на фоне высоких цен на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. В начале торгов курс доллара снизился до 61,47 руб., курс евро — до 74,93 руб.

ИА REGNUM Рубль

На американской сессии курс рубля продвинулся до 61,36 руб. на фоне общего ослабления доллара США. К закрытию торгов цена восстановилась до 61,62 из-за резкого снижения нефтяных котировок.

Укрепление доллара приостановилось, несмотря на рост доходности 10-летних американских гособлигаций. Её неспособность закрепиться выше психологического уровня 3% вызвала на валютном рынке Форекс нисходящую коррекцию по доллару. Она необходима участникам рынка, чтобы перегруппироваться и скорректировать свой портфель под новые условия.

Против единой валюты успехи у покупателей рубля были скромными. По итогам дня курс евро умеренно вырос против доллара США, прервав свое трехдневное падение. Основным драйвером роста пары евро/доллар стало повсеместное ослабление американской валюты. Во время технической коррекции участники рынка проигнорировали благоприятную статистику по рынку жилья и уверенности потребителей США.

Рублёвые пары консолидируются с 17 апреля. По ним боковая динамика сохранится ещё пару дней, пока не прояснится ситуация с доходностью десятилетних облигаций США (пробьет 3% или нет), а также с ценами на нефть.

Если 25 или 26 апреля стоимость Brent опустится ниже $72,80, то по паре доллар/рубль возобновится новое ралли. Укрепление рубля не рассматривается только ослаблением до 62,60 руб.

Напомним, 24 апреля по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 18 коп. (-0,30%), до 61,62 руб., курс евро — на 5 коп. (-0,07%), до 75,38 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,1 млрд (-19,51%), евро/рубль — 434,6 млн евро (+23,74%).

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