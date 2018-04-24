Торонто, Канада, 24 апреля, 2018, 23:54 — ИА Регнум. 25-летний Алек Минассян — предполагаемый террорист, атаковавший толпу за рулем фургона в Торонто, — был «не слишком общительным» студентом и неудавшимся военнослужащим, 24 апреля передает агентство Associated Press.

Цитата из х/ф «Исходный код». Реж. Данкан Джонс. 2011. США Террорист-самоучка

Минассян, задержанный после атаки 23 апреля, уже обвинен канадским судом в совершении одного из крупнейших массовых убийств в современной истории Канады — 10 убийствах и 13 покушениях на убийство.

Про Минассяна известно, что он жил в пригороде Торонто Ричмонд-Хилле с родителями, являлся студентом колледжа «Сенека».

По словам однокурсников, Минассян был «не слишком общительным» или вовсе «ни с кем не разговаривал».

Также Минассян летом 2017 года заключил контракт с Департаментом обороны Канады и поступил на службу. Однако военнослужащим он был недолго — с 23 августа по 25 октября 2017 года, после чего уволился.

Кроме того, сообщается, что на своей странице в социальной сети Facebook незадолго до нападения Минассян опубликовал пост, посвященный Эллиоту Роджеру — ученику колледжа, который убил шестерых и ранил 13 студентов Калифорнийского университета в 2014 году.

В посте Минассян сообщил о начале «восстания incel» для «свержения всех сhad и stacey» — слово «incel» является самоназванием воинственных асексуалов, слова «сhad» и «stacey» употребляются данной субкультурой для обозначения мужчин и женщин с активной сексуальной жизнью.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля 25-летний Алек Минассян на взятом в аренду микроавтобусе врезался в прохожих в канадском Торонто. Погибли 10 человек. В тот же день в Торонто проходил саммит глав МИД «большой семерки».