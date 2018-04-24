Трамп пообещал КНДР «максимальное давление»
Вашингтон, 24 апреля, 2018, 22:48 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп пообещал продолжать «максимальное давление» на Северную Корею, 24 апреля передает агентство Reuters.
Arnd Gräfe
Под давлением
Заявление американский президент сделал в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
«Я хочу, чтобы они избавились от своих бомб», — пояснил Трамп.
Напомним, в конце мая — начале июня 2018 года президент США намерен провести переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 24 апреля в ходе той же пресс-конференции с Макроном Трамп заявил, что Ким Чен Ын «открыт» к переговорам и считает их «очень почетными».
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