Вашингтон, 24 апреля, 2018, 22:48 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп пообещал продолжать «максимальное давление» на Северную Корею, 24 апреля передает агентство Reuters.

Arnd Gräfe Под давлением

Заявление американский президент сделал в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Я хочу, чтобы они избавились от своих бомб», — пояснил Трамп.

Напомним, в конце мая — начале июня 2018 года президент США намерен провести переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 24 апреля в ходе той же пресс-конференции с Макроном Трамп заявил, что Ким Чен Ын «открыт» к переговорам и считает их «очень почетными».

Читайте также: Трамп: Переговоры с Ким Чен Ыном станут «великим событием»