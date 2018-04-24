Вашингтон, 24 апреля, 2018, 19:52 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп сообщил, что с Северной Кореей у США проходят «очень хорошие дискуссии» в связи с предстоящей встречей лидеров двух стран, 24 апреля передает агентство Reuters.

Rusjev.net Руководитель КНДР Ким Чен Ын

В ходе пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном Трамп заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын «очень открыт» и считает предстоящие переговоры «очень почетными».

«Нам прямо сказали, что они (Северная Корея — прим. ИА REGNUM ) хотели бы провести встречу как можно скорее. Мы считаем, что это великое событие для всего мира», — сообщил Трамп.

Президент США также подтвердил, что переговоры с главой Северной Кореи запланированы на конец мая — начало июня 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля об «оптимизме» по поводу предстоящих переговоров с КНДР заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.