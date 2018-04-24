Страсбург, Франция, 24 апреля, 2018, 19:42 — ИА Регнум. Совет Европы (СЕ) в 2019 году может принять меры в отношении Российской Федерации из-за того, что Москва не платит взносы в бюджет этой организации. Об этом сегодня, 24 апреля, заявил генеральный секретарь СЕ Турбьёрн Ягланд.

Витольд Муратов Совет Европы, Страсбург

«Есть правило в комитете министров, что если государство-член три года подряд не платит взносы, то комитет министров должен предпринимать какие-то действия. Сейчас уже подходим к концу этого периода, в конце 2019 года, и тогда комитет министров должен будет принять действия в отношении Российской Федерации», — заявил Ягланд.

Также он отметил, что Совет Европы без взносов России и Турции «сможет справиться до конца следующего года».

Напомним, ранее в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) сообщили о некоторых сложностях, с которыми столкнулась организация в результате того, что Россия отказалась платить часть взносов на 2018 год.

Напомним, российские власти заявили, что не будут платить взносы в Совет Европы до тех пор, пока российской делегации не вернут все полномочия в ПАСЕ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россию решили полномочий и права голоса в ПАСЕ после воссоединения Крыма с Россией.