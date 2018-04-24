Литва хоронит отношения с РФ, на Украине стреляют по людям: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 24 апреля, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- Загнали в тупик: посол России определил «гробовщиков отношений» с Литвой;
- Вопрос гражданства: Порошенко решает, как жителей Крыма, ДНР и ЛНР лишить гражданства;
- Обстрел продолжается: киевские каратели расстреляли мирных жителей;
- Нет контакта: Песков утверждает, что Путин не общался с Саргсяном после его отставки;
- Вопрос денег: пени ограничат размером сбора.