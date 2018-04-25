Оренбург, 25 апреля, 2018, 05:52 — ИА Регнум. В Оренбургской области 24 апреля многие местные СМИ сообщили о трудоустройстве судимого экс-министра спорта региона. В ТОП новостей также вошла информация о снегопадах, закрытии единственной в Оренбурге скейт-площадки и смерти девушки, которая попала под колеса маршрутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Оренбург

Судьба экс-министра

Бывший министр физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области Олег П. нашёл новую работу. Об этом сообщила пресс-служба спортклуба, а СМИ подхватили эту информацию. Напомним, что в отношении бывшего высокопоставленного чиновника возбуждали два коррупционных уголовных дела. В одном случае он признан судом виновным в превышении должностных полномочий и оштрафован на 400 тыс. рублей. Во втором случае следователи прекратили уголовное дело, поскольку многомиллионная задолженность по налогам и страховым взносам была погашена до передачи дела в судебную инстанцию. Добавим, что многомиллионная задолженность по налогам и страховым взносам была выявлена в АНО «СК «Южный Урал» в 2011—2015 годах.

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Стоит отметить, что должность гендиректора хоккейного клуба для экс-министра не новая. Он занимал этот пост с 2009 года по 2014 год. Затем пошел на повышение — стал министром спорта региона (2014−2016 годы). С октября 2015 года до октября 2016 года Олег П. возглавлял Федерацию хоккея Оренбургской области. Недавно он вернулся на эту должность.

Напомним, когда экс-министр был задержан, то за него вступились многие спортсмены и их родители, а также тренеры. Все они говорили о том, что Олег П. внес большой вклад в развитие хоккея на территории Оренбургской области.

ДТП оказалось смертельным

В оренбургской больнице скончалась девушка, которая попала под колеса маршрутного автобуса. Об этом 24 апреля сообщил ряд местных СМИ. Дорожно-транспортное происшествие произошло 17 апреля на автобусной остановке по ул. Чкалова. Предположительно, водитель тронулся с места, когда 26-летняя девушка выходила из автобуса. Пассажирки выпала из салона под колеса транспорта.

Апрельский снегопад

Весенний снегопад стал одной из обсуждаемой тем в соцсетях и одним из наиболее частных информационных сообщений информресурсов в интернет-пространстве. В северной части региона выпал снег. До лепки снеговиков, как в Пермском крае, дело не дошло. Снежный покров был невелик. Погодное явление великих негативных эмоций не вызвало. Напротив, снежинки весной вызвали положительные эмоции, на которые даже не повлияло то обстоятельство, что автомобилисты сменили зимнюю шину на машинах и с трудом, как по катку, добирались до нужных мест.

Оренбург оставили без скейт-площадки

В Оренбурге закрыли единственную скейт-площадку. Эта тема оказалась 24 апреля в центре внимания СМИ. Площадка была построена в 2007 году по инициативе мэрии, собственно, по инициативе опять же чиновников горадминистрации экстрим-зона прекратила свою работу. После информационного всплеска, возникшего вокруг закрытия скейт-площадки, в мэрии официально прокомментировали сложившуюся ситуацию. Оказалось, что экстрим-зону закрыли на время, поскольку объекты на ней требуют обновления.

Начальник управления молодежной политики администрации Оренбурга Анна Павленко заявила, что в ближайшее время будет принято решение о судьбе скейт-площадки в парке имени Перовского.

«Подростки не могут все время сидеть за компьютером. Молодежь должна заниматься спортом, в том числе и этим видом. В крупном областном центре такая площадка должны быть, она востребована. Поэтому сегодня речь идёт о создании новой, современной скейт-площадки, отвечающей всем требованиям безопасности», — сказала она.

Площадку в парке имени Перовского закрыли после того, как там пострадали два ребенка. Мама одного из них обратилась в прокуратуру, сообщал портал 56orb.ru. Вице-президент по развитию BMX-спорта Федерации велоспорта Оренбургской области Денис Пономаренко сообщал, что власти разобрали деревянные конструкции, на ремонт которых направляли деньги сами спортсмены.

Примечательно, что городские чиновники не уточняют сроки, когда должна открыться обновленная экстрим-зона. Между тем весенний сезон только начинается, с потеплением экстремалы начнут выходить на улицы, а площадок в городе нет. Эксперты отмечают, что молодёжь начнет оттачивать трюки в подземных пешеходных переходах, на лавочках во дворах, на автомобильных стоянках, что небезопасно.