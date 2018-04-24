Санкт-Петербург, 24 апреля, 2018, 14:38 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге во вторник, 24 апреля, шесть с половиной часов продолжались антитеррористические учения в районе морского порта «Морской вокзал» на Васильевском острове. Учения начались в 8 часов утра и завершились около 14:30, сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе Национального антитеррористического комитета (НАК).

Пресс-служба УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области Антитеррористические учения на Морвокзале Петербурга

«В настоящее время все ограничения на посещение территории, прилегающей к месту проведения учений, сняты», — отметили в оперативном штабе.

Ограничения вводились в районе площади Морской Славы, где находится Морской вокзал Петербурга. Горожан просили с пониманием отнестись к этим мерам.

Как пояснили в НАК, в рамках учебных мероприятий отрабатывались совместные действия правоохранительных органов и специальных служб по предотвращению и пресечению террористических проявлений.

В учениях были задействованы силы и средства различных правоохранительных органов и спецслужб.

Пресс-служба УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области Антитеррористические учения на Морвокзале Петербурга

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