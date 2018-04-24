Москва, 24 апреля, 2018, 14:31 — ИА Регнум. Преподаватели московских школ в первом квартале 2018 года в среднем получали порядка 90 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщил глава департамента образования Москвы Исаак Калина.

Evgeny Зарплата

В рамках выездного заседания круглого стола Московской городской думы он подчеркнул, что некоторые учителя получают до 120 тыс. рублей.

«Средняя зарплата за I квартал уже 89 с копейками тысяч рублей. Есть зарплаты где-то в районе 110−115 тыс. рублей, вижу в ведомостях и 120 тыс. рублей», — цитирует его слова «Агентство Москва».

По его словам, в Москве нижняя граница учительской зарплаты в 2018 году, в том случае если учитель работает на полную ставку, «не менее 68 тысяч рублей». Калина подчеркнул, что почти все московские школы выполняют требования по нижней границе заработной платы педагогов.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля в Банке России заявили, что в 2018 году средняя зарплата работников бюджетных организаций может увеличиться на 13−15% и превысить уровень прогнозируемой инфляции в 3,5 раза.

В Центробанке РФ рост объяснили повышением минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума и выполнением майских указов президента РФ Владимира Путина.

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