Вильнюс, 24 апреля, 2018, 13:59 — ИА Регнум. На фоне продолжающейся в Литве массовой эмиграции качественно изменилось соотношение квалификации населения. 37% выпускников профессиональных технических школ — пропали. На рынке труда квалифицированных работников в два раза меньше, чем надо, а неквалифицированных работников — в три раза больше, чем надо. Растет число работников предпенсионного возраста, а молодые люди продолжают эмигрировать, и каждый год их возвращается все меньше и меньше.

Эваристо Валле. Разнорабочие

ИА REGNUM перевело на русский язык опубликованную сегодня, 24 апреля, публикацию издания Lietuvos žinios о подготовленном впервые национальном отчете о состоянии человеческих ресурсов, в котором, как подчёркивает газета, «представлены пугающие неожиданные моменты и разрушены пара мифов».

«Миф, что уже сейчас начинает не хватать рабочей силы — ее примерно столько же, сколько было 10 лет назад, потому что около 75% эмигрантов — те, кто не учились и не работали. Миф, что в общественном секторе занята большая часть работников, и что эта часть растет. На самом деле всё обстоит как раз наоборот. Это означает, что общественный сектор становится всё более эффективным, а частный бизнес создает всё больше рабочих мест», — подчеркивает глава Отдела анализа политики образования и карьеры Центра наблюдения и анализа науки и образования (MOSTA), подготовившего отчет, Гитаутас Якштас.

И всё-таки он обращает внимание на факты, вызывающие беспокойство: поколение людей в возрасте 50−59 лет — самое многочисленное, и если все уйдут на пенсию, достигнув пенсионного возраста, на их место придет не такое многочисленное поколение — людей в возрасте 20−29 лет на 100 тыс. меньше, чем в возрасте 50−59 лет. А зная, что в основном эмигрирует именно молодежь, нужно уже сегодня очень серьезно смотреть на эту проблему и искать выход.

Так что после того, как впервые были оценены тенденции человеческих ресурсов Литвы — работающих жителей и безработных, можно утверждать, что есть две новости: хорошая и плохая. Хорошая заключается в том, что в 2010—2016 годах число работников и безработных колебалось между 1,42 и 1,52 млн, это означает, что оно изменилось незначительно, потому что в основном за границу уезжают люди, которые нигде не работают и не учатся.

Плохая новость — если эти тенденции сохранятся, в будущем количество человеческих ресурсов сильно сократится: люди старше 50 лет составляют треть от всех человеческих ресурсов, а люди до 30 лет — только одну пятую. Около половины всех эмигрантов — люди в возрасте 16−29 лет, поэтому в будущем эти тенденции будут только усиливаться.

Поэтому несмотря на то, что в последние 10 лет ситуация на рынке труда была довольно стабильной, примерно столько же времени осталось и до большого кризиса, если не будут предприняты конкретные шаги.

Около 80% работающих жителей Литвы работают по трудовым договорам. Радует, что число безработных последовательно сокращается (от 20% в 2010 году), и в 2016 году их было менее 10%. Хорошая новость также заключается в том, что в два раза выросла часть самостоятельно работающих людей (от 3% до почти 6%), это означает, что предприимчивость растет.

Частный сектор создает всё больше рабочих мест — с 2010 года их число выросло на 24%. В тот же самый период общественный сектор уменьшился на 4%. Это означает, что госучреждения повышают эффективность своей работы, обходятся меньшим количеством работников. Но разница между регионами всё еще большая. Например, в Лаздияйском районе государство трудоустроило 61% работников, в Игналинском районе — 57%, в Зарасайском и Висагинском районах — по 54%. Чаще всего это приграничные самоуправления, отдаленные от центров, в которых нет крупных городов. Якштас делает предпосылку, что, возможно, там больше государственных мест, потому что там работают учреждения, связанные с охраной госграницы, но в этих районах также больше «теневой экономики».

Но общественный сектор не только в крупных городах обходится меньшим числом работников — например, в Мажейкяйском районе рабочие места в общественном секторе составляют только 23%, в Плунгском — 24%, в Друскининкайском — 26%. Возможно, это обусловлено активным частным сектором, работающим в самоуправлении.

По словам исполнительного директора Форума инвесторов Руты Скирене, литовцы довольно предприимчивые, но общественный сектор в некоторых районах предоставляет слишком много услуг, они часто бывают неконкурентоспособными. Поэтому самоуправления должны стараться создать для бизнеса как можно более хорошие условия и не браться за то, что лучше сделает частный бизнес.

По мнению заведующей кафедрой социологии университета им. Витаутаса Великого Милды Алишаускене, центральной власти вместо того, чтобы ставить в регионах своих представителей, нужно стремиться к большей децентрализации — большему доверию, ответственности, она могла бы часть полномочий передать местной власти, которая лучше знает потребности местных жителей. Например, в Польше такая децентрализация больше продвинута и дает положительные результаты. По словам Алишаускене, сейчас на рынке труда в целом происходит трансформация — литовцы должны приспособиться к быстро меняющейся социоэкономической среде, учиться всю жизнь, менять профиль работы.

Исследование выявило сильные диспропорции: на рынке труда не хватает высококвалифицированных работников — руководителей, специалистов, техников и молодых специалистов, и слишком много неквалифицированных работников. Как показал анализ объявлений, во всех без исключения самоуправлениях спрос на высококвалифицированных работников значительно (иногда в два раза) превышает предложение. Но неквалифицированных безработных почти в три раза больше, чем требуется. Поэтому эксперты MOSTA предлагают: необходимо переквалифицировать неквалифицированных безработных для квалифицированной работы в тех сферах, где не хватает работников, повышать квалификацию выпускников профессиональных школ.

Аналитик MOSTA Якштас рассказывает, что исследователей очень удивил пугающий факт, что после окончания профессиональной школы работает только половина выпускников, а 37% нет ни среди безработных, ни среди самостоятельно работающих или эмигрировавших лиц. Это означает, что они не задекларировали свой отъезд или, оставшись в Литве, работают в «тени».

Кроме того, чуть более 20% профессиональных школ трудоустраивают выпускников на должности, требующие более высокой квалификации, они составляют примерно половину от лиц, трудоустраивающихся в сферах здравоохранения, информационных технологий и технологий связи. Это может сигнализировать о нехватке высококвалифицированных работников.

А в литовских вузах подготавливается больше работников, чем в профессиональных школах, почти половина (47%) выпускников вузов в начале карьеры выполняют работу, требующую более низкой квалификации — работают служащими, продавцами, в секторе услуг. Лучше всего трудоустраиваются и выполняют высококвалифицированную работу выпускники вузов, выбравшие направления информатики, здравоохранения, ветеринарии и педагогики. Но их зарплаты одни из самых низких. Поэтому одна их главных задач — лучше планировать и прогнозировать потребность в специалистах, делать более эффективной систему переквалификации. Придется думать о ввозе работников из-за границы.

В 2010—2016 годах из-за эмиграции больше всего жителей потеряли Висагинское, Шилутское, Шяуляйское и Алитусское самоуправления. Эмиграция жителей Висагинского самоуправления обусловлена демографическими особенностями самоуправления — поскольку сократилось число рабочих мест на закрываемой Игналинской АЭС, некоторые родившиеся в России жители возвращаются или эмигрируют в Россию, Белоруссию.

В других самоуправлениях, по мнению исследователей MOSTA, это могло быть обусловлено более высоким уровнем безработицы (например, в Шяуляй, Алитусе), более низкими зарплатами (Шяуляйский регион).

Плохая новость заключается в том, что с 2012 по 2015 год росло число граждан Литвы, возвращающихся в страну, а в последние два года их число стало сокращаться — в среднем по 8% каждый год. Кроме того, около 11% тех, кто возвращается в Литву, спустя год после возвращения снова уезжают. Большинство этих лиц во время пребывания на родине нигде не работают и не учатся. По мнению исследователей, предполагается, что часть таких лиц регистрируются в Литве из-за формальных обстоятельств, но практически они здесь жить не планируют. Исследователи MOSTA разрушили миф, что возвращающиеся чаще всего живут в Вильнюсе или других крупных городах. Только 20% лиц, эмигрировавших из сельской местности, в прошлом году по возвращению в Литву стали жить в крупных городах. 82% вернувшихся живут там, где они и жили до отъезда из страны. Это говорит о том, что маленькие самоуправления должны и дальше прилагать усилия, чтобы вернуть своих жителей.

По мнению главы Global Lithuanian Leaders Котрины Станкуте-Ящемскене, к возвращению эмигрантов побуждают рассказываемые в СМИ истории успеха вернувшихся, инициатива организации Investuok Lietuvoje — Work in Lithuania, инициативы региональных самоуправлений. Например, Таурагское, Алитусское самоуправления развивают инициативы поддерживать связь с эмигрантами, информировать их о возможностях трудоустройства в регионе, в Алитусе учрежден центр интеграции детей вернувшихся эмигрантов. По мнению Станкуте-Ящемскене, нужно создавать всемирную сеть литовцев, копить информацию, где учатся или работают литовцы, государство должно инвестировать в интеграцию возвращающихся литовцев и распространение информации о возможностях работы и других актуальных вопросах. По ее словам, нужна коммуникация и координация разных инициатив.

А из-за внутренней миграции продолжают расширяться Вильнюс и Каунас. Исследователи MOSTA констатировали, что официальная численность населения этих городов не соответствует действительности. Например, в медучреждениях Вильнюсского округа зарегистрированы около 50 тыс. человек, место проживания которых задекларировано в других самоуправлениях, в Каунасском округе таких лиц около 30 тыс. Правда, часть из них — учащиеся.

Впервые подготовленный отчет о состоянии человеческих ресурсов — первый анализ такого рода. Такой отчет планируется подготавливать каждый год».