Екатеринбург, 24 апреля, 2018, 13:05 — ИА Регнум. В Свердловской области в связи с ухудшением погодных условий региональное управление МЧС не рекомендует свердловчанам отказаться от дальних поездок. Обильные снегопады идут в Екатеринбурге, Каменске-Уральском и других муниципалитетах региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Банников В Екатеринбурге сильный снегопад

В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области призывают автовладельцев к бдительности и повышенной внимательности на дороге. Также есть вероятность отключения электроснабжения из-за аварий на электросетях. Также в управлении отметили, что обильные осадки могут повлечь увеличение водности рек юга и востока Свердловской области, однако угрозы подтопления жилых домов нет.

В пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области сообщили, что при ухудшении погодных условий может быть ограничено движение междугородних автобусов в темное время суток.

«Продолжающийся на территории Свердловской области со вчерашнего дня снегопад и местами сильный ветер усложнил ситуацию на дорогах региона. Уже с утра зарегистрировано более 50 ДТП с материальным ущербом, причиной большей части которых стало несоблюдение скоростного режима и неправильный выбор дистанции. Установлено, что в трети ДТП участвовал транспорт, у которого зимние шины уже заменены на летние», — сообщили в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В Екатеринбурге обильный снегопад начался утром и продолжается до сих пор. Из-за непогоды существенно ухудшилась видимость на дорогах. При этом если утром снег ещё успевал таять на проезжей части под колёсами автомобилей, то в течение дня снегом замело и автодороги

Как сообщало ИА REGNUM, в минувшие выходные в Свердловской области предупредили о надвигающейся непогоде. И уже 23 апреля обильные снегопады прошли на севере региона. Так в Серове за сутки выпало 70% осадков от месячной нормы, а высота снежного покрова составила 30 см. В результате коммунальные службы в круглосуточном режиме были вынуждены осуществлять снегоуборочные работы.

Как сообщали местные жители, из-за минусовой температуры на дорогах образовался гололёд, ставший причиной дорожных аварий, так как некоторые водители «переобули» свои автомобили в летнюю резину.