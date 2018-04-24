Москва, 24 апреля, 2018, 12:13 — ИА Регнум. Заседание министерского комитета ОРЕС+ на прошлой неделе подтвердило приверженность выполнения договора и возможность его продления, что существенно поддержало нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый консультант ООО «ТелетрейдБел» Михаил Грачёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«20 апреля в Джидде (Саудовская Аравия) прошел саммит мониторингового комитета договора ОРЕС+ для выработки общей позиции на заседании ОРЕС+ в Вене 22мая. Там предварительные договоренности могут быть реализованы в виде документа и определят тенденции на рынке нефти на ближайшие несколько лет», — пояснил эксперт.

Саммит в Джидде подтвердил выполнение договора (на 149%) и существенное снижение запасов нефти в странах ОЭСР, что, собственно, и было целью договора. Запасы снизились с максимума лета 2016 года в 3,12 млрд баррелей до текущих 2,83 млрд баррелей.

Тем не менее, участники ОРЕС+ считают это снижение недостаточным для полного спокойствия и готовы продолжить действие договора.

«Цены на нефть на этом фоне выросли более чем на 2% и достигли на сегодняшних торгах максимумов с ноября 2014 года. Brent преодолела важный рубеж в $75 за баррель, WTI торгуется чуть выше $69,15 за баррель, готовая выйти выше $70. Более резкое движение вверх сдерживает укрепившийся доллар США», — отметил Грачев.

Возможно, ралли возьмёт некоторую передышку на статистике по запасам в США, которая выйдет 24 апреля вечером (от Американского института нефти API) и 25 апреля во второй половине дня (официальная от министерства энергетики США).

«Но настроение сырьевых трейдеров очень оптимистичное и фьючерсы на нефть пока никто не продает. Поэтому, скорее всего, до конца недели цены будут умеренно расти, Brent можно ожидать в районе $75,50 за баррель», — считает эксперт.

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