Для рубля есть риски
Москва, 24 апреля, 2018, 12:06 — ИА Регнум. Торги 24 апреля открылись символическим укреплением рубля. По состоянию на 10.40 утра российская валюта растет на 0,08% в паре с долларом и на 0,2% в паре с евро. Не исключено, что в течение дня рубль продолжит демонстрировать умеренную позитивную динамику на фоне ряда обстоятельств, заявила корреспонденту ИА REGNUM финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Жанна Кулакова.
«Котировки нефти достигли максимума с ноября 2014 года, баррель Brent торгуется на отметке $75 долларов. Рост последних дней связан главным образом с напряженностью на Ближнем Востоке. Это фактор скорее временного характера, но, так или иначе, рубль не может его игнорировать», — полагает эксперт.
Кроме того, поддержку российской валюте могут оказать ожидания смягчения санкций — накануне минфин США заявил, что может пересмотреть санкции против «Русала», если там сменится владелец. Также нужно учесть, что в России продолжается налоговый период, сопровождающийся ростом внутреннего спроса на рубли.
«Впрочем, для рубля есть и риски. Заметный рост доходности американских облигаций (а доходность десятилетних трежерис протестировала отметку 3% впервые за четыре года) добавляет привлекательности доллару и играет против рубля.
Есть и более глобальный риск — геополитический, о нем инвесторы должны помнить всегда», — отметила Кулакова.
С учетом того что выхода важной статистики в течение торгового дня не предвидится, общий новостной фон сегодня может быть нейтральным. Хотя, конечно, рынок не застрахован от неожиданностей вроде громких заявлений политиков и регуляторов.
«Если обойдется без форс-мажоров, диапазон колебаний курса рубля к доллару может составить $61−62,20, курса рубля к евро — $74,50 — 75,70», — считает эксперт.
Читайте также: Рубль идет на поводу