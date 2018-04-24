Москва, 24 апреля, 2018, 12:06 — ИА Регнум. Торги 24 апреля открылись символическим укреплением рубля. По состоянию на 10.40 утра российская валюта растет на 0,08% в паре с долларом и на 0,2% в паре с евро. Не исключено, что в течение дня рубль продолжит демонстрировать умеренную позитивную динамику на фоне ряда обстоятельств, заявила корреспонденту ИА REGNUM финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Жанна Кулакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Котировки нефти достигли максимума с ноября 2014 года, баррель Brent торгуется на отметке $75 долларов. Рост последних дней связан главным образом с напряженностью на Ближнем Востоке. Это фактор скорее временного характера, но, так или иначе, рубль не может его игнорировать», — полагает эксперт.

Кроме того, поддержку российской валюте могут оказать ожидания смягчения санкций — накануне минфин США заявил, что может пересмотреть санкции против «Русала», если там сменится владелец. Также нужно учесть, что в России продолжается налоговый период, сопровождающийся ростом внутреннего спроса на рубли.

«Впрочем, для рубля есть и риски. Заметный рост доходности американских облигаций (а доходность десятилетних трежерис протестировала отметку 3% впервые за четыре года) добавляет привлекательности доллару и играет против рубля.

Есть и более глобальный риск — геополитический, о нем инвесторы должны помнить всегда», — отметила Кулакова.

С учетом того что выхода важной статистики в течение торгового дня не предвидится, общий новостной фон сегодня может быть нейтральным. Хотя, конечно, рынок не застрахован от неожиданностей вроде громких заявлений политиков и регуляторов.

«Если обойдется без форс-мажоров, диапазон колебаний курса рубля к доллару может составить $61−62,20, курса рубля к евро — $74,50 — 75,70», — считает эксперт.

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