Симферополь, 24 апреля, 2018, 11:24 — ИА Регнум. Крымский парламент в ближайшие дни рассмотрит законопроект о переносе эксперимента по введению курортного сбора на полуострове до 1 мая 2019 года. Об этом 24 апреля на заседании парламентского комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму заявил его руководитель Алексей Черняк.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Судакская крепость

«Закон о курортном сборе вступает в силу 1 мая 2018 года, но несмотря на это мы планируем принять изменения и сделать отсрочку на год до 1 мая 2019 года. Это обусловлено необходимостью подготовки дополнительного пакета документов и ещё одной поправки юридического характера, которая предполагает, что все законы вступают в силу через 10 дней с момента опубликования», — отметил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, логика переноса налогового эксперимента напрямую связана с датой открытия моста через Керченский пролив, поскольку до этого туристический сезон на полуострове не может считаться полноценным.

«В 2018 году туристический сезон в определённой степени будет переходным, как и общее состояние экономики Крыма. Мы ещё не сможем ощутить позитивный эффект от реализации таких инфраструктурных проектов, которые повысят транспортную доступность полуострова. Я говорю о строительстве транспортного перехода через Керченский пролив, федеральной трассы «Таврида» и реконструкции симферопольского аэропорта», — заявлял журналистам в конце прошлого года депутат Госдумы РФ от Крыма Константин Бахарев, отмечая, что целесообразней было бы посмотреть, как этот эксперимент идёт в других регионах, чтобы потом не повторять допущенных ошибок.

Однако не все в Крыму были согласны с такой позицией. В частности, некоторые депутаты высказывали мнение о том, что эксперимент со сбором в Крыму нет смысла переносить на более поздние сроки, поскольку сетования на неподготовленность региона будут всегда, так что логичнее корректировать эксперимент по ходу его выполнения.

Об этом: «Если переносить курортный сбор — его не примут никогда»

В середине февраля министр курортов и туризма РК Вадим Волченко сообщил, что этот вопрос уже прошёл согласования на федеральном уровне, а также был предметом консультаций с турбизнесом внутри Крыма и за его пределами.

«Решение принято по просьбам большого количества отельеров и потенциальных туристов», — отмечал министр.