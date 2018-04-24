Берлин, 24 апреля, 2018, 09:59 — ИА Регнум. Из-за сомнительных контрактов и низкого уровня менеджмента немецкий Бундесвер потратил зря миллионы евро, модернизируя флот. К такому выводу пришла Федеральная счетная палата ФРГ, пишет Spiegel 24 апреля.

Группировка кораблей ВМС Германии на учениях в Балтийском море

По подсчетам представителей палаты, стоимость одного судна увеличилась в пять раз с 6 млн до 30 млн евро. «Бундесвер внес свой вклад в это», — заявляют они.

Контракты касались установки компьютерных систем, которые обеспечивали работу датчиков радарных установок и управление вооружением. Начиная с 2003 года программа модернизации должна была затронуть 12 кораблей, но позже ограничилась четырьмя фрегатами типа Бранденбург.

После того, как в 2011 году компьютерная система была снята с одного корабля, эксплуатационное испытание провалилось из-за ошибок, связанных с безопасностью в программном обеспечении. Дальнейшие испытания в 2012 и 2014 годах также потерпели неудачу.

После неудачи Бундесвер попытался найти способ разорвать контракты с поставщиками программного обеспечения, но не сумел и продолжил невыгодное сотрудничество.

Это уже не первые претензии счетной палаты к министерству обороны. Результаты отчета Федеральной счетной палаты будут опубликованы полностью 24 апреля, после чего их обсудит комиссия Бундестага по контролю счетов.