Москва, 24 апреля, 2018, 09:07 — ИА Регнум. На торгах 23 апреля нефть Brent дешевела на фоне фиксации прибыли. Котировки в моменте достигали отметки $72,45, отыгрывая очередной рост буровой активности в США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Нефтеперерабатывающий завод

Но на попытках развития нисходящей коррекции актив встретил поддержку и возобновил бычий ход, вернувшись выше уровня $74.

«Сырьевой сегмент получает поддержку на ожиданиях июньского саммита ОПЕК+, где, как прогнозируется, экспортеры обсудят пролонгацию сделки. Хотя в продлении есть сомнения, учитывая, что сами производители все чаще говорят о том, что их цель уже практически достигнута.

Рынок и далее будет нуждаться в поддержке, но уже не такой интенсивной, тем более что добыча в Венесуэле, судя по глубине кризиса, будет снижаться и далее», — пояснил Мащенко.

Кроме того, в мае Вашингтон, скорее всего, введет повторные санкции в отношении Ирана, что грозит снижением экспорта и производства в стране. Также нарастает угроза обострения обстановки в Ливии.

Другими словами, геополитика вполне способна обеспечить дальнейшее сокращение предложения на мировой рынке в среднесрочной перспективе.

«Примечательно, что Brent смогла вернуться к росту, несмотря на впечатляющее ралли доллара, который продолжает укрепляться по всему спектру рынка.

Тот факт, что цены игнорируют долларовый фактор и повышение буровой активности, говорит о серьезном настрое покупателей, которые, похоже, готовы отправить баррель к новым максимумам», — отметил эксперт.

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