Москва, 24 апреля, 2018, 09:02 — ИА Регнум. Российская валюта начала новую торговую пятидневку в минорной ноте. Впрочем, это неудивительно, учитывая ситуацию на международном рынке Форекс, где доллар резко вырос против всех основных валют, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«По итогам сессии пара доллар/рубль обосновалась ниже отметки 62 рубля. 23 апреля к концу дня российская валюта все же смогла частично сократить потери благодаря росту цен на нефть», — сказал эксперт.

Помимо долларового фактора, на рубль надавили пиковые погашения внешнего долга, которые с лихвой перекрыли эффект от налоговых выплат. Не помогло нашей валюте и дальнейшее смягчение санкционной риторики со стороны США.

«Накануне американский минфин допустил возможность снятия санкций в отношении «Русала», если Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией. В ответ на эти заявления акции алюминиевого гиганта подскочили на 15%, а вот рубль практически никак не отреагировал из-за внешних выплат и сильного доллара», — отметил Ковалев.

В последние дни вернулся спрос на американскую валюту. Доходность десятилетних государственных облигаций США подскочила к максимумам 2014 года, а ожидания относительно майского повышения ставки ФРС резко возросли. Это негативная тенденция для валют развивающегося сегмента в целом и для рубля в частности.

«Если в ближайшие дни чиновники из Федрезерва будут подпитывать долларовое ралли «ястребиными» заявлениями, шансов на восстановление у «деревянного» будет немного, несмотря на пик налоговых выплат.

Смягчить давление на рубль может рост цен на нефть, если Brent решится на прорыв к новым долгосрочным максимумам», — считает эксперт.

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