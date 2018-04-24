Южно-Сахалинск, 24 апреля, 2018, 09:17 — ИА Регнум. Жители Дальнего Востока активно комментируют статью ИА REGNUM «Почему не развивается ДФО? Может, пора спросить у дальневосточников?». В статье были проанализированы слова полномочного полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, заявившего, что дальневосточные губернаторы повинны в том, что макрорегион так и не стал привлекательным для инвесторов. Между тем еще недавно и Трутнев, и подконтрольные ему федеральные структуры, ответственные за развитие ДФО, заявляли, что регион по инвестпривлекательности лидирует в России. У дальневосточников накопилось много вопросов и еще больше обид.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний Восток

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Публикация ИА REGNUM вызвала большой общественный резонанс. Может, потому, что попала в самую болевую точку? Дальневосточники требуют, чтобы правительство наконец повернулось к жителям региона лицом:

«Почему не развивается Дальний Восток? Да потому, что развитием занимаются люди совершенно некомптентные!»

«Хоть и говорит полпред Трутнев про какие-то инвестиции, мифические предприятия, но — 400 километров поезд ползет 10 часов! Какое, к чертям, развитие?! Вы покажите его на деле, а не на словах! Пустите скоростные поезда, в которых вагоны будут похожи на вагоны для перевозки людей, а не скота! А на Дальнем Востоке сегодня поезд от Хабаровска до Комсомольска, в том числе и «фирменный», ползет 10 часов. Сделайте нормальную железную дорогу, нормальный пассажирский флот, нормальные поезда! Вот тогда народ поверит в развитие».

«А я с самого начала говорил, что «Дальневосточный гектар» — это афера века».

«Быстрее бы уйти на пенсию и уехать в Геленджик! Вера в развитие Дальнего Востока закончилась».

«Правительство! Повернись уже к Дальнему Востоку лицом!»

«Было бы странно, если бы полпред сказал: «Это мы провалили программу по развитию ДФО, потому, что не умеем работать. Мы уходим в отставку». Нет, он предпочел все свалить на губернаторов».

«Такое впечатление, что пиар уже давно заменил реальные дела. А мы все готовимся к переезду».

«Ну, слава богу, что Трутнев хотя бы это признал! Открылись глаза у человека!»

«Молодцы! Статья оказалась на злобу дня! Вот бы еще власть ее прочитала и сделала выводы!»

«Федеральный центр рассматривает ДФО в первую очередь как сырьевой придаток для пополнения казны. И все усилия для привлечения рабочей силы — это ресурсы добывать. Когда завозили в неограниченном количестве мигрантов, думали задушить нехватку рабочих рук. На самом деле окончательно задушили коренных сахалинцев. Ни нормальных зарплат, ни работы, ни желания здесь жить. Поэтому люди уезжают… или умирают…»

«Да какое развитие?! Вы почитайте отчеты этих развивателей о доходах! Они-то на развитии Дальнего Востока хорошо зарабатывают. Им все нравится, им тут не жить», — комментируют жители Сахалина и Курил.

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Обсуждают статью и бывшие дальневосточники, покинувшие родные края:

«Уехала в Москву из Приморья три года назад. Уехала за хорошей работой и карьерой, уже перевезла родителей. Здесь все сложилось. Но коллеги здесь до сих пор не верят мне, что в Приморье, откуда до Китая рукой подать, я, квалифицированный китаист, не смогла найти хорошей работы и вынуждена была довольствоваться случайными подработками за копейки. Но это так. Там вообще никто никому не нужен. Там нужны землекопы на стройки и продавцы в магазины. Всё», — написала женщина в соцсетях.

«Когда поступал в китайский университет, был уверен, что вернусь домой, в Хабаровский край. Мы с родителями очень серьезно подходили к выбору моего образования. Мы много читали об укреплении связей между Россией и Китаем, это сыграло решающую роль. Но… короче, я работаю в Китае, в проекте, связанном с Россией, с туризмом. До сих пор не могу понять, почему в Хабаровском крае люди с профессиональным китайским образованием не востребованы?! У меня много друзей в Китае, среди них есть и бизнесмены. Они говорят, что сталкиваются с большими трудностями в России. И эти трудности связаны с непониманием российской стороной, чиновниками, бизнес-партнерами китайской специфики ведения бизнеса. Да что там — даже хороший переводчик иногда проблема, если речь идет о каких-то технических проектах. Но хорошие специалисты-китаисты и стоят дорого. А в ДФО они зарабатывают копейки. То же и с туризмом. Несмотря на то, что поток туристов из Китая растет, российская сторона почти ведь ничего с этого не имеет. Не понимаю этого. Все ставки делаются на крупные проекты, инвестиции в них, но ведь есть и средний, и малый бизнес, Китай и в них бы мог участвовать, это и туризма касается. Но — ничего этого нет», — написал Александр, проживающий и работающий сейчас в КНР.

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В комментариях к материалу ИА REGNUM дальневосточники написали, что единственный путь к развитию региона, к прекращению повального бегства из ДФО — подумать, наконец, о людях:

«На советском Дальнем Востоке не было ни ВЭФов, ни медиафорумов, ни прочих дорогих саммитов. Но люди ехали сюда за высокими заработками и карьерой. Дома строились! До сих пор стоят, в отличие от тех, что строят сегодня и они сегодня же рассыпаются! Чиновники, занятые развитием ДФО, думают только о сегодняшнем дне, как бы сегодня отчитаться, да как бы себе заработать. О людях, которые здесь живут, не думает никто».

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Как сообщало ИА REGNUM, федеральная программа развития Дальнего Востока, широко разрекламированная и объявленная национальным приоритетом, по мнению жителей ДФО, фактически провалена.

Примечательно, что это уже четвертая по счету программа развития, которую федеральный центр так и не смог довести до ума. Проблема, по мнению экспертов-дальневосточников, в том, что у федерального центра ни в начале 90-х годов прошлого века, ни сегодня, нет реальной программы по развитию макрорегиона. Вместо реальных дел предлагаются некие «подделки» в виде «дальневосточных гектаров», глянцевых демографических конференций на фоне улепётывающего со всех ног на юг и запад страны коренного населения, прочих, никому не нужных проектов и мероприятий, которые ничего, кроме новых проблем, Дальнему Востоку не приносят.

За годы развития Дальний Восток не обзавелся ни нужным количеством современных поездов, самолетов, пассажирских судов, ни современными портами (их крайне мало), ни достаточным количеством жилья, больниц, школ и прочего. То есть — почти ничем не обзавелся.

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