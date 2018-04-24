Москва, 24 апреля, 2018, 07:12 — ИА Регнум. Торги по рублю завершились 23 апреля разнонаправленно. Динамика рублёвых пар определялась движениями индекса доллара и евро/доллара. Рубль подешевел к доллару и незначительно подорожал к евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

ИА REGNUM Рубль

Единая валюта ослабилась на Форекс на слабых данных по деловой активности в производственном секторе еврозоны, а также общего укрепления доллара США при поддержке увеличения доходности десятилетних казначейских облигаций до психологического уровня 3%.

Также снижение курса рубля к доллару было связано с негативной динамикой цен на Brent до $73,11 в первой полотне торгов и покупками валюты Банком России для нужд Минфина.

Курс доллара после достижения максимума 62,19 руб. стабилизировался на уровне 61,82 руб. Курс евро снизился с 76,08 до 75,43 руб. Ближе к закрытию торговой сессии отечественная валюта укрепилась на фоне повышения стоимости Brent до $75,08.

Пара доллар/рубль сохранит восходящее движение к отметке 62,55 руб. Сегодня, 24 апреля, давление на рубль может вызвать коррекция на нефтяном рынке и спрос на валютную ликвидность со стороны компаний и банков для выплат по внешнему долгу.

Согласно данным ЦБ РФ, во II и в III кварталах 2018 г. сумма платежей по внешнему долгу нефинансовых организаций, включая основной долг и проценты, составляет 14,9 и 16,7 млрд долл. США соответственно.

Как бы высоко нефть ни забралась вверх, рубль в ближайшее время останется под давлением. Пара евро/рубль, скорее всего, сегодня сохранит движение в диапазоне 75—76 рублей.

Напомним, 23 апреля по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 40 коп. (+0,66%), до 61,80 руб., курс евро снизился на 3 коп. (-0,37%), до 75,43 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,1 млрд (+46,42%), евро/рубль — 351,2 млн евро (+6,97%).

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