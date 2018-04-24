Барнаул, 24 апреля, 2018, 06:28 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где почти всё жилье возводится на средства дольщиков, сохраняется положительная динамика ввода жилья, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Барнаул

Так, в первом квартале 2018 года, в сравнении с аналогичным периодом 2017 года, в регионе построено 3058 новых квартир общей площадью 210 тысяч кв. м, что в 2,3 раза больше, чем в январе — марте 2017 года. Индивидуальными застройщиками построено и введено в действие 90,6 тысячи кв. м жилых домов, что в 2,4 раза больше уровня соответствующего периода прошлого года, отмечает Алтайкрайстат.

По данным Алтайской госинспекции, с начала 2018 года (по сравнению с прошлым отчетным периодом — 3 квартал 2017 года) заключено 2 470 договоров долевого участия, что на 16% больше прошлого периода (2 123).

«По состоянию на 31 декабря 2017 года у застройщиков сохраняются обязательства по исполнению 9 810 договоров участия в долевом строительстве ( на 30.09.2017 — 9 704) на общую сумму 18,862 млрд руб., это на 6% больше показателя прошлого отчетного периода ( на 30.09.2017 — 17,769 млрд руб.)», — отмечают инспекторы.

Известно, что больше всего жилья (свыше 70% общего объёма или 147,8 тысячи кв. м) введено в Барнауле (в 2,7 раза больше, за аналогичный период 2017 года). Наибольший темп роста ввода жилья отмечается в Яровом, Белокурихе, Заринске, а также в Краснощёковском, Бийском и Курьинском районах.

Рынок ипотечного кредитования тоже демонстрирует рост. На 1 марта 2018 года выдано 3,2 тысячи ипотечных кредитов на сумму 4,1 млрд рублей, что в 2,3 раза больше, чем в январе — феврале 2017 года.

Напомним, в Алтайском крае на средства дольщиков возводится сейчас 80% от общего объёма строящихся домов. По оценке руководителя Алтайской государственной инспекции Андрея Степанова, возобновившийся спрос на долёвки объясняется реализацией отложенного спроса, вызванного определённой экономической ситуацией, ужесточением законодательства, обеспечивающего повышение гарантии у дольщиков (тем самым обеспечено повышение прозрачности долевого строительства). Также немаловажно, что алтайские строители всё-таки остались на рынке, не ушли в теневые схемы, а используют открытые.

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В начале октября 2017 года правительство Алтайского края ужесточило контроль в области долевого строительства на всех уровнях краевой власти путём недопущения неблагонадежных застройщиков, имеющих отрицательный опыт предыдущей работы.

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«Не везде всё идёт гладко, но тупиковых ситуаций нет. Мы, конечно, не волшебники и квартирку во взмаху волшебной палочки не нарисуем, но дольщиков в обиду не дадим», — подчёркивал руководитель госинспекции Андрей Степанов.

После предпринятых мер некоторые участники строительного рынка высказывали предположение, что строительная отрасль в Алтайском крае «уйдёт в минус». Но данные Алтайкрайстата свидетельствуют об обратном.