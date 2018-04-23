Москва, 23 апреля, 2018, 18:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 23 апреля подписал закон, устанавливающий процедуру блокировки в интернете сайтов, содержащих сведения, которые порочат честь и достоинство граждан и организаций. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Сандро Ботичелли. Клевета. 1495

В соответствии с законом, физические и юридические лица могут требовать удаления информации, порочащей их честь, достоинство или деловую репутацию.

В случае, если распространитель такой информации не удалил её в установленный судом срок, судебный пристав-исполнитель выносит постановление об ограничении доступа к соответствующему интернет-ресурсу и передаёт его в Роскомнадзор.

В свою очередь надзорное ведомство должно будет заблокировать доступ к этому ресурсу в течение суток.

Документ был принят Государственной думой 12 апреля и одобрен Советом Федерации 18 апреля 2018 года.

Соответствующие поправки в федеральные законы «Об исполнительном производстве» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» вступают в силу со дня официального опубликования.

Читайте также: Граждане и юрлица смогут удалять порочащие сведения из интернета