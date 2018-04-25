Москва, 26 апреля, 2018, 01:16 — ИА Регнум. Что можно сказать о перспективах российско-американского противостояния, исходя из сравнения систем вооружений имеющихся у каждой из сторон, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Александр Запольскис.

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За исключением беспилотников, во всех остальных сферах вооружений, включая авиацию, танки и артиллерию, Россия если и не опережает США, то и не отстает существенным образом. Разрыв же, существующий в области БПЛА быстро сокращается. Ракетное и противоракетное вооружение российских войск и вовсе опередило потенциального супостата на пару десятилетий. Но нынешняя гонка вооружений будет характеризоваться не только соревнованием новинок техники, но, в большей степени, возможностью выполнения масштабных военных заказов.

Не только качество, но и количество военной техники будет играть существенную роль. В ракетных войсках и противоракетной обороне России, там где речь идет о тысячах единиц продукции, ситуация более зависит от прорывных научных решений, — но этот принцип может дать осечку там, где речь пойдет о классической военной технике, запас которой в современных условиях также играет существенную роль.

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