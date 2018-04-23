Москва, 23 апреля, 2018, 16:29 — ИА Регнум. Серж Саргсян совершил мужественный государственный поступок ответственного руководителя, оставив свой пост премьер-министра Армении, считает главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров.

Kremlin.ru Серж Саргсян

«Надо честно сказать, что я в своих прогнозах не ожидал такого развития событий. Потому что мы все очень хорошо понимаем, что дело не в персоналии Сержа Саргсяна, а в системе власти и экономики в Армении. Но Серж Саргсян сделал мужественный, сильный государственный поступок подлинного ответственного руководителя. Он воочию увидел, что его легитимность ушла, и поэтому подал в отставку», — отметил Колеров.

Однако проблемы страны одной отставкой главы правительства решить не удастся, уверен он.

«Главный вопрос, который теперь стоит перед Арменией: кто и что будет делать с системой олигархического капитализма в Армении. Какую конкретную программу будет реализовывать новое руководство в этой сфере. До сих пор из уст оппозиции ни одного слова на эту тему не прозвучало», — считает Колеров.

Кроме того, по его словам, не менее важно сегодня то, насколько ответственно Армения теперь будет подходить к проблеме Нагорного Карабаха.

«Армения — это тыл, и от него зависит всё», — подчеркнул Колеров.

При этом, уверен он, уход Саргсяна с поста премьер-министра республики не скажется на отношениях РФ и Армении. Россия будет в любом случае будет поддерживать союзные отношения с «любой ответственной властью в Армении», уверен главный редактор.

«От нового правительства Армении мы ждем ясного определения стратегических перспектив: это и вопрос военного союза с Россией, это и вопрос о Евразийском экономическом союзе, это и перспективы европейской интеграции Армении», — отмечает Колеров.