Москва, 23 апреля, 2018, 16:07 — ИА Регнум. В Госдуме приветствовали отставку премьер-министра Армении Сержа Саргсяна.

Kremlin.ru Серж Саргсян

Премьер-министр Армении Серж Саргсян признал правоту Никола Пашиняна и ушел с поста премьер-министра.

«Армянский народ дожал ситуацию, красавцы! Никто не хочет терпеть одного и того же человека во главе государства десятилетиями. Необходима сменяемость власти и партий!» — написал в соцсети вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Саргсян выступил с обращением, где признал свою ошибку:

«Я ошибся. В сложившейся ситуации есть несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю должность руководителя нашей страны», — говорится в обращении.