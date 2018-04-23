Москва, 23 апреля, 2018, 13:23 — ИА Регнум. Возможность российского вмешательства в ситуацию в Армении не может рассматриваться в ходе «гипотетических рассуждений». Об этом заявил 23 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По словам официального представителя Кремля, вопросы поддержки действующего правительства Армении не стоит обсуждать в отрыве от реальности.

«Гипотетические рассуждения здесь неуместны», — сказал Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что с утра 23 апреля Ереван вновь погрузился в хаос, десятки тысяч протестантов проводят различные мирные акции по блокированию городских коммуникаций. Основные требования митингующих — отставка премьер-министра Сержа Саргсяна и новые выборы в парламент.

Добавим, на 10-й день протестов Саргсян и оппозиционный парламентарий Никол Пашинян провели личную встречу. Саргсян на встрече с Пашиняном в ответ на ультимативную позицию последнего напомнил ему последствия 1 марта 2008 года, когда в ходе протестов в столице страны погибло 10 человек.

Следует отметить, что после данной встречи Генпрокуратура Армении сообщила об аресте трех депутатов парламента страны — Никола Пашиняна, Сасуна Микаеляна и Арарата Мирзояна. Аресты, по данным ведомства, были произведены в рамках уголовного дела Специальной следственной службы и с целью предотвращения преступления по статье 225.1 УК Армении по организации массовых беспорядков.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля министр обороны Армении Виген Саркисян допустил возможность вовлечения в ситуацию с протестами армии. При этом министр выразил надежду, что необходимости в этой мере не будет. По его словам, полиция страны действует так же, как стражи порядка в самых цивилизованных и демократических странах.

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