Москва, 23 апреля, 2018, 12:41 — ИА Регнум. Текущая рабочая неделя продлится на один день дольше, трудящимся придётся выйти на рабочие места и в субботу, 28 апреля. Зато с 29 апреля по второе мая включительно граждан РФ ждут четырёхдневные выходные, напомнили в пресс-службе Роструда.

Советская открытка

Это связано с тем, что в связи с празднованием Первомая выходной переносится с субботы на понедельник, 30 апреля. В ведомстве отметили, что на работу в обычном режиме жители страны выйдут только 3 мая. Также в Роструде отметили, что рабочий день в субботу, 28 апреля должен быть укорочен на один час.

Добавим, празднование 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне в этом году приходится на среду, выходной будет распространяться лишь на 9 Мая, предпраздничный рабочий день также будет сокращён на час.

Как сообщало ИА REGNUM, в России 1 мая отмечается как праздник Весны и Труда, хотя ранее его праздновали как День международной солидарности трудящихся.

Напомним, в 1889 году Парижский конгресс II Интернационала объявил 1 мая 1890 года Днём солидарности рабочих всего мира, и предложил отметить его демонстрациями с требованием 8-часового рабочего дня и другими социальными требованиями.

В 1918 году в РСФСР праздник стал государственным под названием День Интернационала. Название праздника было изменено в 1972 году на День международной солидарности трудящихся — Первое Мая.